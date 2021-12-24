韩网民请愿废除JTBC电视台：「《雪降花》美化安企部、歪曲民主化历史，是对韩国宪政进行否定」

昨日韩国网友在青瓦台请愿网站发帖，目前有2万9千多人表示同意。

昨日下午JTBC宣布本周《雪降花》连播3集、希望观众看过剧情后解开误会，昨晚有韩国网友在青瓦台请愿网站发起请愿，要求「废除播放反宪法电视剧的JTBC」。

请愿人表示JTBC不顾两次要求停播的请愿均获得20万人支持、坚持播出《雪降花》，表现出「贼喊捉贼」的态度：「国家安全企划部是通过双十二政变和5・17紧急戒严掌权的独裁政权的走狗机构，这部剧把它美化描写成正人君子工作的地方，并且歪曲历史、 把韩国国民主导的民主化运动描写成有北韩间谍介入。 」



「别说令状了，安企部对国民没有最基本的人权保障、不把人当人看，是经常捏造间谍事件的恶性机构。 他们进入女大宿舍时居然因为舍监反对就回头，让人看了想笑。 有多少人在所谓『南山』被拷问致死？ 把身为间谍的男主误认为民主化人士并进行救助的戏份、把民主化运动歌曲用在相关人物出场的戏份，都是在为『间谍主导民主化运动』的历史修正主义添砖加瓦，无比荒唐。 」

请愿人强调：当今的韩国是由国民自己争取而来、与北韩间谍无关，相关历史歪曲是对韩国宪政本身作出否定;美化通过军事叛乱掌权的机构，同样是在否定宪政体制、拥护非法掌权势力，因此「JTBC播出这种反宪法内容的电视剧，不应该继续在韩国进行放送事业。 」

请愿人最后补充道，JTBC在2011年建立时打的招牌是「复活因为军事独裁政权而被关闭的TBC东洋广播公司」，现在却在美化独裁政府的走狗，是JTBC自己抹去了自己存在的理由。



有网友将请愿搬运到论坛表示：「要让他们知道把国民当玩笑会招致怎样的后果。 」目前留言数接近1400条，大部分对请愿表示支持：「已经按下同意」、「JTBC真的没有存在价值」、「虽然支持了，但我很喜欢JTBC的音乐综艺，感觉难过...... 为什么《Sugar Man》和《Sing Again》都是JTBC啊」、「虽然我喜欢的演员下一部作品也是JTBC，而且现实考量也很难关闭JTBC，但还是去支持了」、「过分了吧，请愿又不是儿戏」、「这像是儿戏吗？ 你知道让人以为民主化运动是因为间谍介入才活跃起来，是多么危险的内容吗？ 这是否定87年宪政」、「过分的是JTBC，两次超过20万人的请愿并不容易，好好讲话他们不肯听」、「其实知道这样做也无法废除，只是要让他们知道严重性」、「这部剧不是普通内容，有必要敲响警钟、形成公众讨论」、「电视台居然在巧妙歪曲历史、否定民主化历史这一当今宪法存在的基石，确实应该废除」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻