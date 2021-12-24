只大宋玧妸8岁却演出她的妈妈！从《机智医生生活》到《橱窗：女王之家》的文熙景

作品一部接一部的文熙景，相信大家对她的面孔都不陌生，甚至大家还知道她更有舞台上HipHop的另一面，从《机智医生生活》的大熊硕亨妈妈，到《橱窗：女王之家》集团会长宋玧妸妈妈，文熙景以独特的气势演出难搞妈妈的特质。

演员文熙景出道超过30年，一路走来她的挑战精神以及对演戏的热情从没改变，她觉得自己是一位非常幸运的演员，都遇到很棒的演员同仁们以及好的作品，所以演出从来没有感受到疲倦，也非常享受拍摄现场的气氛。也分享她拿到新的作品角色时，塑造新的人物设定总让她感到很开心，研究著剧本里的角色，从服装到化妆都不是自己原本的模样，所以相当有趣味。

并且文熙景觉得演员应该要留有空白，总是演出一样的角色就没意思，并且要对自己有信心，若自己都觉得不适合这角色，那么看戏的人就无法获得共鸣。

谈到本次《橱窗：女王之家》中的演出，文熙景在剧中担任集团会长，是一个相当有能力的女强人，也是女主角宋玧妸的母亲。而她也特别提到其实一开始制作团队找她演出宋玧妸的母亲时，在两人的真实年龄差方面相当苦恼，因为其实两人只差了8岁，却要演出母女。而最后是因为文熙景自己主动告诉制作组，她非常想要演出这个角色，年龄部分她有信心用演技来克服。而到了拍摄现场她也与宋玧妸合作得相当有默契，宋玧妸甚至说「想要像妈妈这样老去」，令文熙景相当感激。



《橱窗：女王之家》於每周一二晚间在Channel A播出。



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