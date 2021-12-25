【年末總結】JTBC電視劇2021年收視率慘淡！大咖也挽回不了頹勢，最差作品低於1%

大家最喜歡今年JTBC的哪部電視劇？ 覺得哪部劇最可惜？

JTBC近三年有現象級電視劇《夫妻的世界》、《SKY Castle》和《梨泰院Class》，而今年收視率陷入了泥潭。JTBC今年一共播出16部電視劇，除去播出中的《孔雀都市》、《雪降花》、《只一人》和兩部短劇《路線脫離》、《尋找一位孩子》，已完結的有11部。以下是播出時間和收視率：



1.18~3.9《前輩，那支口紅不要塗》1.5%~2.4%

2.17~4.8《Sisyphus：The Myth》3.4%~6.7%

2.19~4.10《怪物》3.8%~6.0%

4.14~6.9《Law School》4.1%~6.9%

4.23~6.12《Undercover》2.8%~5.2%

6.16~8.5《月刊家》1.7%~3.2%

6.19~8.21《無法抗拒的他》1.0%~2.2%

9.4~10.24《人間失格》1.1%~4.2%

10.13~12.2《你的倒影》2.0%~3.6%

10.30~12.12《具景伊》1.5%~2.7%

11.8~12.14《IDOL：The Coup》0.4%~0.8%



成績最佳的三部劇是上半年播出的《Sisyphus： The Myth》、《怪物》、《Law School》，其中《Law School》的6.9%是JTBC今年所有劇的最高收視率。《前輩，那支口紅不要塗》、《月刊家》、《無法抗拒的他》、《人間失格》、《你的倒影》、《具景伊》都是低收視率，《IDOL：The Coup》甚至沒有突破1%。下半年雖然有全度妍、李英愛、高賢廷大牌演員坐鎮，也無濟於事。



相反，和JTBC同樣是「綜合編成」的MBN和TV Chosun，分別憑藉《打包袱》的9.8%、《結婚作詞離婚作曲》系列的16.6%，打破自身創台以來歷史收視率記錄。對比之下，JTBC今年陷入低谷，況且今年是JTBC開台十周年，這個成績讓人唏噓，明年能否再出現象級劇作呢？

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