IU解釋2021 MMA下班路流眼淚事件：誰說我是打哈欠，給我站出來！XD

IU解釋了「眼淚事件」。

事情要從前不久2021 MMA（Melon Music Awards ）IU下班路說起。 當天的頒獎禮上IU一口氣狂攬TOP 10、最佳Solo女歌手、最佳創作人、年度專輯、年度歌手5項大獎。 登台演繹了《Strawberry Moon》、《Celebrity》以及《LILAC》3首新歌，一連換上多種風格各異的服裝，讓粉絲們大飽耳福和眼福。疫情以來，明星們和粉絲很難有機會近距離互動，因此頒獎禮後的下班路上擠滿了大批等候的粉絲。粉絲們看到久違的IU激動得大聲尖叫，IU就搖下車窗和眾人打招呼，許久沒見到這麼熱情的粉絲了，IU心情一下子激動起來，聲音有些哽咽地問候大家，眼眶紅紅的，似乎下一秒就要哭出來一樣。



211204 아이유 멜뮤 퇴근길

: 어 너무 반갑다 잘 있었어?

언니 저도요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ너무 보고싶었어요ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/DaaHL4otpM — 하다 (@flrjieun) December 4, 2021

相關影片火速在韓網傳播開來，引來廣大IU粉絲的圍觀，有些調皮的粉絲就留言稱：「IU是不是打哈欠了，所以看上去像落淚？」IU看來是經常上網衝浪，很快就知道了粉絲們的留言，日前她特意在IG上解釋：「說我打哈欠的粉絲們，你們給我出來，我只是當時沒哭出來而已，那個情況下怎麼能是哈欠呢？」否認了部份粉絲的猜測，明明就是被大家感動到要落淚，最後全靠硬撐強忍著沒哭出來罷了。



喜歡和粉絲們互動的IU，這種本命和粉絲間雙向奔赴的愛意啊！

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