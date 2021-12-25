【年末总结】JTBC电视剧2021年收视率惨淡！大咖也挽回不了颓势，最差作品低於1%

大家最喜欢今年JTBC的哪部电视剧？ 觉得哪部剧最可惜？

JTBC近三年有现象级电视剧《夫妻的世界》、《SKY Castle》和《梨泰院Class》，而今年收视率陷入了泥潭。JTBC今年一共播出16部电视剧，除去播出中的《孔雀都市》、《雪降花》、《只一人》和两部短剧《路线脱离》、《寻找一位孩子》，已完结的有11部。以下是播出时间和收视率：



1.18~3.9《前辈，那支口红不要涂》1.5%~2.4%

2.17~4.8《Sisyphus：The Myth》3.4%~6.7%

2.19~4.10《怪物》3.8%~6.0%

4.14~6.9《Law School》4.1%~6.9%

4.23~6.12《Undercover》2.8%~5.2%

6.16~8.5《月刊家》1.7%~3.2%

6.19~8.21《无法抗拒的他》1.0%~2.2%

9.4~10.24《人间失格》1.1%~4.2%

10.13~12.2《你的倒影》2.0%~3.6%

10.30~12.12《具景伊》1.5%~2.7%

11.8~12.14《IDOL：The Coup》0.4%~0.8%



成绩最佳的三部剧是上半年播出的《Sisyphus： The Myth》、《怪物》、《Law School》，其中《Law School》的6.9%是JTBC今年所有剧的最高收视率。《前辈，那支口红不要涂》、《月刊家》、《无法抗拒的他》、《人间失格》、《你的倒影》、《具景伊》都是低收视率，《IDOL：The Coup》甚至没有突破1%。下半年虽然有全度妍、李英爱、高贤廷大牌演员坐镇，也无济於事。



相反，和JTBC同样是「综合编成」的MBN和TV Chosun，分别凭藉《打包袱》的9.8%、《结婚作词离婚作曲》系列的16.6%，打破自身创台以来历史收视率记录。对比之下，JTBC今年陷入低谷，况且今年是JTBC开台十周年，这个成绩让人唏嘘，明年能否再出现象级剧作呢？

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