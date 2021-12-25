出道20年才終於開IG的TOP男神「孔劉」是有原因的，還自嘲：到現在還不太熟悉怎麼使用～

孔劉私下超幼稚，光看IG分享就能感受到他調皮的一面！XD 大家追蹤起來了嗎～？他主演的新劇《寧靜海》已經上線囉！！！

由裴斗娜和孔劉攜手主演的 Netflix 韓國科幻懸疑驚悚劇集《寧靜海》全8集在昨晚正式上線，不曉得大家看了沒呢？



近期，主演們也一同接受了採訪，孔劉聊到了關於自己為何開設IG的真正原因，其實是為了粉絲們。在《魷魚遊戲》中特別出演了西裝男後，在12月初上傳了第一張照片就是烤魷魚，幽默感十足！XD

他表示開通快一個月的時間，至今還是不太會使用，對SNS沒什麼概念，出道這麼多年，經常收到粉絲們的禮物和卡片，但都沒有能和粉絲們互動的地方，剛好出道20周年，考慮很久決定開設IG，帶著感恩的心回饋海外的粉絲們。

昨天上傳了一張穿太空服的照片，寫著：「show time!!」提醒粉絲們記得看他的新戲～。

前陣子上傳了和裴斗娜一起鑽研劇本的側拍，但往右滑看，下一秒就破功了，還透露照片是前輩鄭雨盛（製作人）幫忙拍的。

分享近況時，也都不甘於平凡～！



目前追蹤人數已超過200萬粉絲，《寧靜海》播出後應該會再往上飆升吧！

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