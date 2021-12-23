《小婦人》主演終於確定！金高銀、南志鉉、朴持厚合演三姐妹，角色介紹首次公開！

tvN新劇《#小婦人》今天終於確定了最後一位女主角的人選，#金高銀、#南志鉉、#朴持厚加上#魏河俊，讓人對這部劇也感到不得不追！

《小婦人》講的是貧窮但友愛的三姐妹與韓國第一有錢有勢家族對抗的故事，三姐妹被捲入巨大事件，一起解開金錢這一人生課題。 電影《下女的誘惑》《親切的金子》編劇鄭瑞京與《黑道律師文森佐》《成為王的男人》導演金熙元合作打造。

金高銀飾演想用金錢守護家人的大女兒「吳仁珠」（以下皆為音譯），成長於極端貧窮的環境，很早就醒悟到金錢才是保護者。 像普通人一樣生活就是她全部的夢想，卻遇到了撼動整個生活的事件。



南志鉉飾演不想把靈魂出賣給金錢的二女兒「吳仁京」，是聰慧敏銳、具有強烈使命感的新聞台記者，一切行動都未了「正確的事」。 雖然一直都很貧窮，但不會為金錢低頭。 剛當記者時遇到的神秘事件再次浮上水面，出於本能地開始一探究竟，是很有想法、很勇敢的人。



朴持厚飾演難以承受兩位姐姐厚愛的三女兒「吳仁惠」，雖然因為貧窮沒用過好的顏料，但憑天生的繪畫實力考入名門藝高。



朴持厚在電影《我們與愛的距離》里擔任主演，電影斬獲了2019年青龍電影節「最佳劇本獎」、柏林電影節「新生代青年單元評審團大獎」、 2018年釜山電影節「KNN觀眾選擇獎」等多項大獎，朴持厚也憑該片被紐約翠貝卡電影節和韓國電影評論家協會獎評為「最佳女演員」、「最佳新人女演員」。 即將通過Netflix播出的漫改劇《現在我們學校》也有她和《機智醫生生活》的「潤福」趙怡賢一同主演。



此外魏河俊也已經確認出演男主角，超好奇他是擔任什麼樣的角色！



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