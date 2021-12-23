《小妇人》主演终於确定！金高银、南志铉、朴持厚合演三姐妹，角色介绍首次公开！

tvN新剧《#小妇人》今天终於确定了最后一位女主角的人选，#金高银、#南志铉、#朴持厚加上#魏河俊，让人对这部剧也感到不得不追！

《小妇人》讲的是贫穷但友爱的三姐妹与韩国第一有钱有势家族对抗的故事，三姐妹被卷入巨大事件，一起解开金钱这一人生课题。 电影《下女的诱惑》《亲切的金子》编剧郑瑞京与《黑道律师文森佐》《成为王的男人》导演金熙元合作打造。

金高银饰演想用金钱守护家人的大女儿「吴仁珠」（以下皆为音译），成长於极端贫穷的环境，很早就醒悟到金钱才是保护者。 像普通人一样生活就是她全部的梦想，却遇到了撼动整个生活的事件。



南志铉饰演不想把灵魂出卖给金钱的二女儿「吴仁京」，是聪慧敏锐、具有强烈使命感的新闻台记者，一切行动都未了「正确的事」。 虽然一直都很贫穷，但不会为金钱低头。 刚当记者时遇到的神秘事件再次浮上水面，出於本能地开始一探究竟，是很有想法、很勇敢的人。



朴持厚饰演难以承受两位姐姐厚爱的三女儿「吴仁惠」，虽然因为贫穷没用过好的颜料，但凭天生的绘画实力考入名门艺高。



朴持厚在电影《我们与爱的距离》里担任主演，电影斩获了2019年青龙电影节「最佳剧本奖」、柏林电影节「新生代青年单元评审团大奖」、 2018年釜山电影节「KNN观众选择奖」等多项大奖，朴持厚也凭该片被纽约翠贝卡电影节和韩国电影评论家协会奖评为「最佳女演员」、「最佳新人女演员」。 即将通过Netflix播出的漫改剧《现在我们学校》也有她和《机智医生生活》的「润福」赵怡贤一同主演。



此外魏河俊也已经确认出演男主角，超好奇他是担任什么样的角色！



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