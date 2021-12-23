孔劉用了20年的藝名背後的秘密！韓網掀「學孔劉式取藝名」熱潮

很多明星出道時都會選擇取藝名，孔劉也不例外，藝名一用就是20年，背後還有特別的意義。

孔劉於2001年憑藉電視劇《學校4》出道，今年正好迎來了出道20週年，過去的20年間作為演員的他一直堅守本業，為觀眾們帶去了一部又一部經典韓劇，他和裴斗娜主演的Netflix科幻大劇《寧靜海》也即將上檔。



老粉們都知道出道20年的孔劉本名叫「孔地哲」，「孔劉」是他的藝名，在很久之前的採訪中他就解釋過藝名的來歷，把父母的姓氏加在了一起。 正式因為用了父母的姓氏當藝名，孔劉更感責任重大，絕對不能抹黑，只能敦促自己腳踏實地，勤奮認真。

相關採訪因為孔劉出道20周年以及新作上檔重新被提及，一下子吸引了不少網民和粉絲的關注，還有網友專門開貼「用孔劉藝名的方式給自己取藝名」，已經有將近千條的留言了，大家紛紛表示：「有孔劉這樣的兒子，父母應該非常自豪」、「 出道20周年幾乎沒有任何負面消息，真的是太自律了」、「顏值演技在線，連人品性格都那麼好」等。



此外，孔劉和裴斗娜主演的《寧靜海》是一部科幻驚悚劇，全劇共8集，以全球沙漠化現象導致水和糧食短缺的未來地球為背景，講述了幾名精英宇航員飛往月球研究基地回收一個神秘樣本而引發的故事。 孔劉將飾演隊長尹在，裴斗娜飾演生物學家智安。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞