捨不得這部結束啊！李俊昊、李世榮主演《衣袖紅鑲邊》確定在1月1日播出大結局，將連播兩集！

22日，MBC方面表示：「《衣袖紅鑲邊》將於明年1月1日連續播出第16、17集。」雖然努力調整時間段，但是因爲各種內部原因，最後一集將連續播出。

第12集尾聲中，朝廷的工作進入穩定軌道的某一天，李祘（李俊昊 飾）向德任（李世榮 飾）正式求婚。李祘：「我想把妳留在我身邊，不是以宮女的身份，而是作為一名女人。」德任只是像奉命一樣，從座位上站起來，最後...李祘叫住德任說：「我想要和妳...成為家人。」相信大家都很期待本週的播出吧 >//<



公開的新劇照中，在李祘登上王位後，洪德老（姜勛 飾）從監司書變成了都承旨，他像皇帝一樣威風凜凜地在大街上，與過去在燦爛的微笑背後掩蓋兇惡內心和野心的不同，毫不掩飾自己的權勢。此外，他的妹妹洪丹（朴瑞京 飾）也入宮，這將給李祘和德任的愛情帶來怎樣的危機，令人好奇。



對此，製作組表示：「洪德老無休止的貪慾在宮殿引發危機的同時，也會對『祘德情侶』的浪漫愛情產生波瀾。在津津有味的劇情發展中，演員們精湛的感情演技將大放異彩，請大家多多期待。」



另外，《衣袖紅鑲邊》在24日將播出第13集、25日則會連續播出第14、15集，期待這周的劇情啦！

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