演員全昭旻出道17年首度演出壞女人！《櫥窗：女王之家》力壓女王宋玧妸收視率再創新高

演員全昭旻最近在新作品《櫥窗：女王之家》中表現不俗，與她之前作品《1%的可能性》《頂級巨星柳白》等浪漫小品中的女主角個性大不同，加上她是綜藝節目《Running Man》的固定成員，搞笑模式深植人心，但近來在作品中的全昭旻，表現出個性強硬、逼退正宮的小三角色，令觀眾印象深刻。

全昭旻回歸演員本業，雖然週末晚間大家能看到她愉快搞笑的一面，但週一週二上演的月火劇《櫥窗：女王之家》中卻變身惡女，雖然也曾擔心會令觀眾們無法投入角色，但全昭旻成功做到了。全昭旻在2019年tvN的獨幕劇《大數據戀愛》之後，有很長一段時間專注在綜藝節目的表現，今年10月才再演出KBS 2TV的獨幕劇《熙秀》，以及最近在Channel A播出的月火劇《櫥窗：女王之家》，也再度顛覆了大家對她的既定印象。



《熙秀》中全昭旻飾演一位失去了女兒之後傷心欲絕的母親，劇情的黑暗已經讓人忘了她在綜藝上的笑臉。全昭旻所飾演的珠恩，失去女兒熙秀後靠著VR技術再度見到女兒，不過劇情最終卻走向恐怖黑暗題材，她也能夠完美消化，雖然是獨幕劇內容很短，卻展現出強烈的渲染力，讓觀眾們紛紛表示「太短了看不夠」。



《櫥窗：女王之家》中她的表現更令人刮目相看，這也是她出道17年以來首度演出惡角，不倫女厚顏無恥地介入別人家庭，甚至覬覦正宮的位置，雖然看似狗血題材，但全昭旻在劇中的手段以及遊走在道德邊緣的表現，令人看得心驚膽跳，刻意接近正宮裝作好姊妹，卻不時放出線索讓她起疑，全昭旻與正宮宋玧妸在氣勢上你來我往誰也不輸誰，全昭旻也展現出大家從沒看過的一面。



全昭旻的演技變身也反映在收視率上，第一集開播時收視率僅有2.0％，而到了上週的第六集已經來到5.9％，可說是成長到將近三倍之多，本週最高紀錄曾來到7.7％，平均收視率則是落在6.4％，刷新目前自身最高紀錄。觀眾們並未因為她在綜藝節目的表現而不易投入戲劇角色，反而大家欣賞著兩極化完全不一樣的全昭旻，區別度更高。而全昭旻目前除了同時拍攝《Running Man》與《櫥窗：女王之家》外，還正在拍攝新作品《Cleaning Up》與廉晶雅、廉蕙蘭合作，可說是相當忙碌，而她也透過讓大家看到她兩種形象的差異，觀眾們感到衝擊時，也讓她得到相當大的成就感。



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