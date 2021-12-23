Netflix新韩综《单身即地狱》10名男女「流放」荒岛求真爱：国外网民因肤色问题狂骂！

Netflix推出了新综艺《单身即地狱》，没想到才开播就引发了争议。

节目组找来10位单身火辣男女，一同前往所谓的「地狱岛」寻觅真爱，唯有顺利成为情侣的人才能离开荒岛，前往「天堂岛」度过浪漫的约会夜。 透过毫无遮掩的亲密交流，激发出意想不到的刺激火花，全季共有八集。 MC阵容特意找来了Super Junior圭贤、李多熙、洪真庆等人，他们以第三者的视角细腻观察10位单身嘉宾的爱情世界。



2021年下年内以来在Netflix上推出的赣剧和韩剧都备受关注，因此《单身即地狱》一开播就引来了全球网友的观众，首播后就因男嘉宾关於肤色的发言引爆海外观众的不满。 肤白貌美的女嘉宾叫申智妍（音译），她一亮相牢牢抓住了多位男嘉宾的视线，其中有两位嘉宾评价道：「对她的第一印象就是皮肤好白啊，看上去很单纯」、「她真的超白，我个人本来就很喜欢白皮肤的女生」。 其他人对於申智妍的评价也都与肤色相关，全都夸她皮肤白皙。 节目播出后相关内容就引来了国外观众的不满，大家留言称：「男嘉宾不停说自己有多喜欢白皮肤的内容让人看得非常不适」、「一档真人秀为什么要不断提及肤色呢」、「韩国男人这么执著於白皮肤的女生吗」、「我讨厌韩国的审美观」等。



关於节目的回馈也传回了韩国，同样引起了韩国网民的讨论，theqoo上与之相关的帖子留言已经突破了1000条，广大韩国民众表示：「我觉得是翻译有问题啦，英文字母直接翻译成了white and pure，其实韩文原本的意思是白皙」、「你们有什么资格说韩国审美」、「 现在看个综艺节目也要开始站队了？ 上升到政治正确了？」 、「男嘉宾确实都很执著於皮肤白皙的女生，就因为白皮肤看起来纯真纯洁，看看爱豆们就是这样啊」、「在韩国皮肤黑或者白，根本不是问题，是这些外国观众太玻璃心了」。



今年韩国其实推出不少恋爱真人秀，如《换乘恋爱》、《恋爱捕手in Seoul》、《Change Days》等，都找来素人演绎最真实的恋爱心境，带给观众极大共鸣。虽然《单身即地狱》在外网被骂惨，不过韩国本土观众都称「非常有趣」，值得一看。



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