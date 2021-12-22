《雪降花》在韓國引發「抵制狂潮」～JTBC正式回應：劇情展開後會解開民眾誤會，並未歪曲歷史！

面對越來越嚴重的《雪降花》抵制聲，JTBC電視台終於回應了。

JTBC方面針對近期《雪降花》播出后遭遇大規模的觀眾抵制事件發表立場，否認電視劇歪曲了歷史。 該劇以1987年的首爾為背景，講述了身為間諜的男主人公受傷後闖入名門大學女子宿舍，與女主人公相遇並相戀的故事。 《雪降花》從企劃階段開始就因為劇本洩露，被指詬病民主運動，歪曲歷史遭到民眾抵制。 首播後抵制聲再次出現，甚至愈演愈烈，多家廣告贊助商都撤資或者道歉，要求停播的青瓦台請願已經超過了30萬。



JTBC表示：「《雪降花》的主要背景是軍部政權時期的大選政局，該劇圍繞這個時代背景而展開的虛構故事，劇裡不存在美化間諜、安企部等內容，男女主人公參與民主運動或領導運動的內容並未在第1、 2集中出現過，並且也不會出現在之後的劇情中，現在很多人擔心的歪曲了歷史，之後劇情展開就會解開大家的誤會。希望大家好好看劇，還有很多劇情沒展開。」 也就是說JTBC並沒有停播《雪降花》的打算。



除了青瓦台請願之外，韓國廣播通信審議委員會也已收到了超過500件投訴。隨著爭議進一步擴大，網民們自發還整理出了贊助該劇的品牌，發起了拒買抵制運動，贊助該劇的品牌商們也先後公開道歉並表示將撤回該劇的廣告。



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