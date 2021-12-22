李孝利一句話曝光老公李尚順真實家境：釜山最有名的烤肉店竟然是外公開的，連紐約都有分店！

女歌手李孝利的老公李尚順並非外界所傳的「窮小子」。

最近Rain和盧弘喆一同推出了一檔新綜藝《吃貨與阿毛的逍遙遊》，新一期的嘉賓就是住在濟州島的李尚順和李孝利夫婦。李尚順是《吃貨與阿毛的逍遙遊》節目的音樂指導，而李孝利又是Rain、盧弘喆的好友，因為這層關係才有了《吃貨與阿毛的逍遙遊》節目組的濟州島探訪記。前往去機場接Rain和盧弘喆的李孝利提到了他們去釜山旅行的話題。



李孝利說：「聽說你們去了歐巴舅舅家的店？」Rain和盧弘喆回答：「得知是尚順哥的舅舅家之後嚇了一跳，完全沒想到哥哥家居然有一個這麼大的企業。」李尚順解釋稱：「那時我外公的，每年夏天都住在那裡，舅舅繼承了家業。」



眾人口中所說的大企業就是釜山知名的烤牛肉店，是釜山海雲台最具代表性的美食店，備受韓國本土和國外食客的喜愛，還在美國紐約曼哈頓開了分店，名氣非常大。



當年李孝利官宣要嫁給音樂人李尚順時震驚了所有人，因為李孝利作為K-POP界傳奇人物，身價不菲，而李尚順則是一位名氣不大的音樂人，加上一個性感熱辣一個長相普通，兩人的婚姻還被吐槽是「美女與野獸」，李尚順甚至被群嘲是「吃軟飯」。只有李孝利一心為老公辯解，稱「我除了錢一無所有，而歐巴則是個才華橫溢的人」。後來通過《孝利家民宿》這檔節目，民眾們才發現李孝利嫁對了人，李尚順很寵愛老婆。現在看來李尚順並不是什麼「窮小子」，而是從小家境殷實，這才養成他如此佛係的性格，不是為了錢在工作，而是踏踏實實只做自己喜歡的音樂。



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