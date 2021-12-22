《不可殺：永生之靈》驚豔開播！以絕美畫面與悲劇情節緊抓住觀眾目光（含EP.1-2劇透）

導演真的把畫面拍得很漂亮呀～！加上《客：The Guest》編劇，不少人都認為高於期待值！

tvN全新週末劇《不可殺：永生之靈》於18、19日正式登場，首兩集全韓AGB收視率開出6.346%、5.826%佳績，網路上觀眾的評價也多為好評。

《不可殺》為tvN耗資400億韓元大作，講述既殺不死也死不了的男人，追逐著600年來反覆轉世的女人，由李陣郁、權娜拉、李準與孔升妍主演，導演為《陽光先生》共同導演張英宇，編劇為《客：The Guest》徐載元與權素拉。



綜合各大韓媒與網友評價，《不可殺》一開始就以精緻的CG創造絕美的風景構圖，光是畫面就讓觀眾移不開目光，而鬼物（怪物）的妝髮特效更是令人驚艷。



雖然有聲音批判《不可殺》前兩集情節交代得不清不楚，「硬塞太多東西了」，但大部分網友都認為光是編劇的名號（編過《客：The Guest》）就值得追下去，更稱讚劇本目前為止「鬼物的設定很扎實」。

除了導演與編劇，孔升妍的演技被特別提出來，有媒體評《不可殺》簡直是「孔升妍的再開發」，而李陣郁在《不可殺》的驍勇善戰的表演也讓人頻頻聯想他的前作《Sweet Home》。



（以下劇透）



關於兩集情節……600年前，端活（李陣郁 飾）從尚未出世就被不可殺（權娜拉 飾）所詛咒，但他因為曾被不可殺所救，就算殺遍無數鬼物也無法對不可殺下手。端活的遲疑導致了妻子端率（孔升妍 飾）與兒子死在不可殺手裡。



不可殺面對痛哭失聲的端活，毫不遲疑的將刀刺向對方，此舉卻讓端活的魂跑進了不可殺身體，端活反而成了失去魂的不可殺。不死的端活奪取了不可殺性命，不可殺不再是不可殺之後得以死亡並轉世。



端活數百年來都在追逐著那女人，在她的某一世，端活藉由其他鬼物了解到，原來不只有自己想向她復仇。因為，端活的靈魂在她身上，端活過去殺過的鬼物都只認端活的靈魂復仇。。



2005年端活仍在找她，這世的她是雙胞胎，姐姐閔霜延擁有前世記憶，而妹妹閔相沄能感受到鬼物。在遭受危險時，閔霜延向閔相沄交代了如何解決不可殺，並與媽媽拚命的保護閔相沄。



閔相沄活了下來並長大成人，回到傷心之地的她再度感受了危險，危險的來源就是端活。



下集預告，端活就會和閔相沄面對面，也陸陸續續會有更多角色現身，包括金宇碩飾演的高中生南道潤。



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