《雪降花》在韩国引发「抵制狂潮」～JTBC正式回应：剧情展开后会解开民众误会，并未歪曲历史！

面对越来越严重的《雪降花》抵制声，JTBC电视台终於回应了。

JTBC方面针对近期《雪降花》播出后遭遇大规模的观众抵制事件发表立场，否认电视剧歪曲了历史。 该剧以1987年的首尔为背景，讲述了身为间谍的男主人公受伤后闯入名门大学女子宿舍，与女主人公相遇并相恋的故事。 《雪降花》从企划阶段开始就因为剧本泄露，被指诟病民主运动，歪曲历史遭到民众抵制。 首播后抵制声再次出现，甚至愈演愈烈，多家广告赞助商都撤资或者道歉，要求停播的青瓦台请愿已经超过了30万。



JTBC表示：「《雪降花》的主要背景是军部政权时期的大选政局，该剧围绕这个时代背景而展开的虚构故事，剧里不存在美化间谍、安企部等内容，男女主人公参与民主运动或领导运动的内容并未在第1、 2集中出现过，并且也不会出现在之后的剧情中，现在很多人担心的歪曲了历史，之后剧情展开就会解开大家的误会。希望大家好好看剧，还有很多剧情没展开。」 也就是说JTBC并没有停播《雪降花》的打算。



除了青瓦台请愿之外，韩国广播通信审议委员会也已收到了超过500件投诉。随著争议进一步扩大，网民们自发还整理出了赞助该剧的品牌，发起了拒买抵制运动，赞助该剧的品牌商们也先后公开道歉并表示将撤回该剧的广告。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻