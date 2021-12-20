《雪降花》因捲入歪曲歷史、美化間諜等爭議！請願停播已達26萬人連署，贊助商紛紛要求撤廣告

JTBC新劇《雪降花》故事背景設定在1980 年代末的首爾，此劇講述某一天突然闖進女子宿舍的名門大學生林守護（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（Jisoo 飾），兩人墜入情網後也發現彼此深陷動盪與複雜謎團的浪漫愛情劇。

而《雪降花》從企劃階段開始就引起不少爭議和抵制，例如「貶低民主化價值」、「美化安企部和獨裁政權」、「歪曲歷史」。18日首播之後，就有觀眾在青瓦台請願網站發帖要求停播，目前請願人數已達26萬人。



此外，更有網友在網路社區整理出《雪降花》贊助商等企業名單和相關SNS。有部分觀眾以名單中提到的企業爲對象展開抵制運動，部分企業也開始表明撤回贊助或取消廣告的立場。



最先宣佈撤回贊助的企業是堅果品牌 Nut's Shake ，代表鄭京煥（音，정경환）通過公司的官網正式表明立場：「通過宣傳經紀人的介紹下，收到了 BLACKPINK Jisoo、丁海寅出演電視劇的贊助提議。在沒有聽到作品說明的情況下，聽到宣傳效果會很好，在不知道內容的情況下進行贊助。」



接著，鄭代表說：「據說播出前引起爭議的內容被編輯後，通過審議後播出，所以沒能更詳細地確認。在得知歪曲民主化歷史、美化安全企劃部的憂慮，在節目播出後，我們向製作公司提出撤回贊助通知的要求，並得到『從第3集開始從字幕廣告中刪除』的答覆。」



除了 Nut's Shake 外，年糕品牌ssarijai、服裝品牌GANISONG、電器品牌Dyson、家具品牌Milliens 等多家企業也紛紛宣佈撤回贊助或取消廣告。而目前JTBC方面就相關爭議還沒有進行回應。



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