《雪降花》因卷入歪曲历史、美化间谍等争议！请愿停播已达26万人连署，赞助商纷纷要求撤广告

JTBC新剧《雪降花》故事背景设定在1980 年代末的首尔，此剧讲述某一天突然闯进女子宿舍的名门大学生林守护（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生殷英路（Jisoo 饰），两人坠入情网后也发现彼此深陷动荡与复杂谜团的浪漫爱情剧。

而《雪降花》从企划阶段开始就引起不少争议和抵制，例如「贬低民主化价值」、「美化安企部和独裁政权」、「歪曲历史」。18日首播之后，就有观众在青瓦台请愿网站发帖要求停播，目前请愿人数已达26万人。



此外，更有网友在网路社区整理出《雪降花》赞助商等企业名单和相关SNS。有部分观众以名单中提到的企业爲对象展开抵制运动，部分企业也开始表明撤回赞助或取消广告的立场。



最先宣布撤回赞助的企业是坚果品牌 Nut's Shake ，代表郑京焕（音，정경환）通过公司的官网正式表明立场：「通过宣传经纪人的介绍下，收到了 BLACKPINK Jisoo、丁海寅出演电视剧的赞助提议。在没有听到作品说明的情况下，听到宣传效果会很好，在不知道内容的情况下进行赞助。」



接著，郑代表说：「据说播出前引起争议的内容被编辑后，通过审议后播出，所以没能更详细地确认。在得知歪曲民主化历史、美化安全企划部的忧虑，在节目播出后，我们向制作公司提出撤回赞助通知的要求，并得到『从第3集开始从字幕广告中删除』的答覆。」



除了 Nut's Shake 外，年糕品牌ssarijai、服装品牌GANISONG、电器品牌Dyson、家具品牌Milliens 等多家企业也纷纷宣布撤回赞助或取消广告。而目前JTBC方面就相关争议还没有进行回应。



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