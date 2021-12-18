【2021 SBS演艺大赏】完整得奖名单：《我家的熊孩子》夺下大赏！《Running Man》池锡辰&梁世灿爆哭拿大奖

【2021 SBS演艺大赏】完整得奖名单：《我家的熊孩子》夺下大赏！《Running Man》池锡辰&梁世灿爆哭拿大奖

明星   2021年12月18日   星期六20:00   MiJimin   4

（封面图源：SBS演艺大赏直播截图）

【2021 SBS演艺大赏】完整得奖名单，热门节目《Running Man》、《我家的熊孩子》、《家师父一体》、《同床异梦2》...等主持群大集合。

【2021 SBS演艺大赏】
（图源：SBS演艺大赏预告截图）

▼典礼主持人：李升基、张度练、韩惠珍
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼第一组颁奖人：池锡辰（代刘在锡上台颁奖）、车银优
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼新人奖（SHOW SPORTS部门）：《结伙072》李升烨
（图源：SBS演艺大赏直播截图）
新人奖（Variety部门）：《白种元的胡同食堂》琴世禄
（图源：SBS演艺大赏直播截图）
新人奖（真人秀部门）：《我家的熊孩子》朴君、《踢球的她们》李贤伊
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）
新人奖（Radio DJ部门）：朴河宣
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼Radio DJ 奖：《李淑荣的LOVE FM》李淑荣、《BOOM BOOM POWER》BOOM
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼放送作家奖：《踢球的她们》张贞熙、《Running Man》梁孝任、《金荣澈的POWER FM》金润喜、《想知道那个》黄彩英
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼第一轮年度综艺人奖：申东烨、卓在勋、李常敏（《我家的熊孩子》班底）
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最佳教练奖：《踢球的她们》的教练们
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼Next Level 奖：张度练
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最佳家庭奖：《同床异梦2》
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▼第二轮年度综艺人奖：李敬揆、李升基、朴善英
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最佳团队合作奖：《家师傅一体》
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼Best Couple 奖：《踢球的她们》李寿根、裴成载
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼第三轮年度综艺人奖：池锡辰、刘在锡、金钟国
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼特别赏：《白种元的胡同食堂》（PD上台代领奖）
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼优秀节目奖（SHOW SPORTS部门）：《传说的舞台Archive K》、《LOUD》
优秀节目奖（TALK&Variety部门）：《脱掉鞋子恢单4men》
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼优秀奖（TALK&Variety部门）：《脱掉鞋子恢单4men》金俊浩、林元熙
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》第1季女队-赵张团
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼优秀奖（真人秀）：《同床异梦2》李智慧
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼第四轮年度综艺人奖：金九拉、徐章焄、梁世炯
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼「心伤」奖（吴恩英博士选出的「落选大赏会伤心的人）：卓在勋
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》PD领奖
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最优秀节目奖：《Running Man》宝弼PD领奖
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》朴善英
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最优秀奖（Variety部门）：《Running Man》梁世灿
（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼最优秀奖（真人秀）：《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4men》卓在勋
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼制作人奖：《家师父一体》、《LOUD》、《结伙072》李升基
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼SBS名誉社员奖：《Running Man》池锡辰
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

▼大赏：《我家的熊孩子》
（图源：SBS演艺大赏直播截图）

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留言/评论
  • 平時running man放其他成員的紙牌就多，但今次放的就是劉大神了😆
    2小时前
  • 超好奇大賞是誰🤣
    4小时前
  • 蔡欣靜張碧珊
    4小时前
  • 🤣👍
    4小时前
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