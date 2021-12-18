【2021 SBS演艺大赏】完整得奖名单：《我家的熊孩子》夺下大赏！《Running Man》池锡辰&梁世灿爆哭拿大奖

【2021 SBS演艺大赏】完整得奖名单，热门节目《Running Man》、《我家的熊孩子》、《家师父一体》、《同床异梦2》...等主持群大集合。
▼新人奖（SHOW SPORTS部门）：《结伙072》李升烨
新人奖（Variety部门）：《白种元的胡同食堂》琴世禄
新人奖（真人秀部门）：《我家的熊孩子》朴君、《踢球的她们》李贤伊
新人奖（Radio DJ部门）：朴河宣
▼Radio DJ 奖：《李淑荣的LOVE FM》李淑荣、《BOOM BOOM POWER》BOOM
▼放送作家奖：《踢球的她们》张贞熙、《Running Man》梁孝任、《金荣澈的POWER FM》金润喜、《想知道那个》黄彩英
▼第一轮年度综艺人奖：申东烨、卓在勋、李常敏（《我家的熊孩子》班底）
▼优秀节目奖（SHOW SPORTS部门）：《传说的舞台Archive K》、《LOUD》
优秀节目奖（TALK&Variety部门）：《脱掉鞋子恢单4men》
▼优秀奖（TALK&Variety部门）：《脱掉鞋子恢单4men》金俊浩、林元熙
▼优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》第1季女队-赵张团
▼「心伤」奖（吴恩英博士选出的「落选大赏会伤心的人）：卓在勋
▼最优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》PD领奖
▼最优秀奖（SHOW SPORTS部门）：《踢球的她们》朴善英
▼最优秀奖（Variety部门）：《Running Man》梁世灿
▼最优秀奖（真人秀）：《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4men》卓在勋
▼制作人奖：《家师父一体》、《LOUD》、《结伙072》李升基
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