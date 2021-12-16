人气网漫《今生也请多指教》将改编为电视剧！由《三流之路》导演执导，申惠善收到女主角出演提案

新剧《今生也请多指教》改编自正在连载的李惠作家同名漫画，由《三流之路》李娜静导演执导。讲述重生19次的女主和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人尹周元重逢后，发生的爱情故事。

今日，有媒体报导：「申惠善是人气网漫《今生也请多指教》女主角热门人选。」对此，她的所属社YNK娱乐回应：「申惠善收到《今生也请多指教》的出演提案，目前正在讨论中，这是正在看的作品之一。」



申惠善有望饰演潘知音（音，반지음），她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与尹周元的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己，即只知道尹周元的事实，依然向著爱情直行的女人。



申惠善透过《学校2013》出道，之后陆续出演《五个孩子》、《蓝色大海的传说》、《秘密森林》、《我的黄金光辉人生》、《虽然30但仍17》等，每部作品的角色都不断变化，成爲「值得信赖的演员」。在《哲仁王后》饰演「金昭容」一角，再次展现精湛演技，人气也跟著翻倍涨。



在《哲仁王后》结束后，申惠善拍摄两部电影《那女人死了》、《Open The Door》，日前也确定会拍摄漫改电影《勇敢的市民》。是否会以《今生也请多指教》回归小萤幕，也让不少剧迷都相当期待。

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