到便利商店買啤酒，被店員要求出示身份證！神話Eric：「我都43歲了」

12日，Eric（文晸赫）通過IG上傳購買多瓶啤酒的照片，寫下：「這是剛剛在便利商店發生的事情。」

Eric 在貼文中公開與店員的對話內容，店員：「能給我看一下身份證嗎？」Eric：「身分證嗎？因為我用三星Pay，現在沒有身分證。」店員：「如果沒有身分證就不能夠買啤酒。」Eric：「啊？我一直都在這裡買啤酒。」店員：「很抱歉！沒有身分證不能買酒。」Eric：「我都43歲了！」店員一聽到則改問他需不需要購物袋，最後也順利結完帳 XD



最後，Eric 還附上了「禁止賣酒給未成年人」的 Hashtag，引發網友爆笑。不少網友也留言表示：「看起來太年輕了，這也是特權」、「早知道就搜索NAVER給他看了」、「還檢查了身份證...你是最強的童顏」、「這種程度的話，應該給零用錢嗎」、「歐爸現在顴骨爆發＋在跟惠美炫耀嗎」、「哇 22歲的我也不檢查身份證，最強童顏文Eric」、「歐爸這是炫耀文嗎」等等。



而 Eric 出生於1979年，今年43歲（韓國年齡），在2017年7月與妻子羅惠美結婚。近來他享受著鄉村生活，與岳母、外婆、好友為了做泡菜拔了蘿蔔、芥菜和大蔥，自己也表示有種時隔好久拍《一日三餐》的感覺，連做大醬的方法也學會了。



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