到便利商店买啤酒，被店员要求出示身份证！神话Eric：「我都43岁了」

12日，Eric（文晸赫）通过IG上传购买多瓶啤酒的照片，写下：「这是刚刚在便利商店发生的事情。」

Eric 在贴文中公开与店员的对话内容，店员：「能给我看一下身份证吗？」Eric：「身分证吗？因为我用三星Pay，现在没有身分证。」店员：「如果没有身分证就不能够买啤酒。」Eric：「啊？我一直都在这里买啤酒。」店员：「很抱歉！没有身分证不能买酒。」Eric：「我都43岁了！」店员一听到则改问他需不需要购物袋，最后也顺利结完帐 XD



最后，Eric 还附上了「禁止卖酒给未成年人」的 Hashtag，引发网友爆笑。不少网友也留言表示：「看起来太年轻了，这也是特权」、「早知道就搜索NAVER给他看了」、「还检查了身份证...你是最强的童颜」、「这种程度的话，应该给零用钱吗」、「欧爸现在颧骨爆发＋在跟惠美炫耀吗」、「哇 22岁的我也不检查身份证，最强童颜文Eric」、「欧爸这是炫耀文吗」等等。



而 Eric 出生於1979年，今年43岁（韩国年龄），在2017年7月与妻子罗惠美结婚。近来他享受著乡村生活，与岳母、外婆、好友为了做泡菜拔了萝卜、芥菜和大葱，自己也表示有种时隔好久拍《一日三餐》的感觉，连做大酱的方法也学会了。



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