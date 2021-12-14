[EP1-6懶人包]快把這部撿回來看！「老師讓我愛上數學，而我也愛上了老師」《憂鬱症》收視逆勢上揚

[提及劇情]已經播出10集的《憂鬱症》自開播以來收視率呈現下滑趨勢，讓人感覺是否因為題材太學術生硬，或者是走向禁忌師生戀，似乎沒有受到太多觀眾青睞，不過隨著劇情來到下半段，有著不一樣的風景。

以下為防雷線（此為懶人包整理，可以直接從第7集之後開始追喔！）



池允秀（林秀晶飾）是一位數學老師，回到母校亞聖高中來任教，對於數學有非一般的熱情，也相當積極指導學生，為培養更多能在奧林匹亞數學競賽大放異彩的學生，更成立數學社團。為激發學生想像力，老師出了道難題，發現有人在四下無人時解開了謎底…



白勝由（李到晛飾）是個10歲就進入MIT就讀的天才小孩，有著令人驚訝的數學天份，卻發現自己天生的才能逼死了年紀比他大很多的室友，令他開始封閉自己，回國後改了名字重新開始，進入亞聖高中，但對任何事毫無關心，成績排行全校最後一名。



亞聖高中是一所想要培養菁英的學校，不過卻充斥著學習歪風，國會議員的女兒藝琳佔盡優勢，能在考試前先拿到題目，成績總是全校第一名。但她自知自己的實力，壓力大到平時必須依靠藥物，也逼迫父母親動用特別關係，找教務主任或其他老師獲得特別照顧。這點也讓池允秀相當無法苟同，在教學上也頻頻受阻。



池允秀發現白勝由在數學方面的天份後為之驚艷，兩人鑽研數學總是興奮地忘了時間，池允秀也帶著白勝由，為了準備專題而四處看展覽、尋找靈感，甚至帶他到療養院，認識身為數學教授的父親，熱愛數學的他們相談甚歡。白勝由因此重新打開心房，努力讀書成為全校第一。但池老師對白勝由的偏愛，令其他同學們感到眼紅，更是到處蒐證兩人是否為不正當的關係。



而池允秀有著論及婚嫁的未婚夫，他也從事著政治相關工作，與亞聖高中背後政客高度相關。池允秀很想逃脫這樣的環境，此時學校開始傳出師生戀情，在池允秀發表結婚消息時，白勝由卻發現自己愛上了老師，雖然老師告訴他，對於數學不要過於執著，但他對於這位令他重新打開心門的老師，產生了特殊的情愫。兩人去看展覽的照片遭公開，池允秀被多方咒罵而離開校園，婚約自然告吹，白勝由不久後也退學出國。



4年後白勝由風光回國，已是享譽國際的數學家，他卻選擇回到亞聖高中任教，並且尋找池允秀老師的下落。池允秀雖然被他遇見，但依舊冷酷拒絕任何聯繫。兩人之間僅靠著共同的學生，以及在療養院的父親有著間接聯繫，池允秀依舊熱愛發掘學生們的天份所在，低調在坊間學院教學，但新一代的學生以及其家長之間，卻也開始了如同以往的明爭暗鬥……同樣身為老師的池允秀與白勝由該如何導正此校的歪風？白勝由已不再是學生，池允秀能接受他嗎？



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