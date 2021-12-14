[EP1-6懒人包]快把这部捡回来看！「老师让我爱上数学，而我也爱上了老师」《忧郁症》收视逆势上扬

[提及剧情]已经播出10集的《忧郁症》自开播以来收视率呈现下滑趋势，让人感觉是否因为题材太学术生硬，或者是走向禁忌师生恋，似乎没有受到太多观众青睐，不过随著剧情来到下半段，有著不一样的风景。

以下为防雷线（此为懒人包整理，可以直接从第7集之后开始追喔！）



池允秀（林秀晶饰）是一位数学老师，回到母校亚圣高中来任教，对於数学有非一般的热情，也相当积极指导学生，为培养更多能在奥林匹亚数学竞赛大放异彩的学生，更成立数学社团。为激发学生想像力，老师出了道难题，发现有人在四下无人时解开了谜底…



白胜由（李到晛饰）是个10岁就进入MIT就读的天才小孩，有著令人惊讶的数学天份，却发现自己天生的才能逼死了年纪比他大很多的室友，令他开始封闭自己，回国后改了名字重新开始，进入亚圣高中，但对任何事毫无关心，成绩排行全校最后一名。



亚圣高中是一所想要培养菁英的学校，不过却充斥著学习歪风，国会议员的女儿艺琳占尽优势，能在考试前先拿到题目，成绩总是全校第一名。但她自知自己的实力，压力大到平时必须依靠药物，也逼迫父母亲动用特别关系，找教务主任或其他老师获得特别照顾。这点也让池允秀相当无法苟同，在教学上也频频受阻。



池允秀发现白胜由在数学方面的天份后为之惊艳，两人钻研数学总是兴奋地忘了时间，池允秀也带著白胜由，为了准备专题而四处看展览、寻找灵感，甚至带他到疗养院，认识身为数学教授的父亲，热爱数学的他们相谈甚欢。白胜由因此重新打开心房，努力读书成为全校第一。但池老师对白胜由的偏爱，令其他同学们感到眼红，更是到处搜证两人是否为不正当的关系。



而池允秀有著论及婚嫁的未婚夫，他也从事著政治相关工作，与亚圣高中背后政客高度相关。池允秀很想逃脱这样的环境，此时学校开始传出师生恋情，在池允秀发表结婚消息时，白胜由却发现自己爱上了老师，虽然老师告诉他，对於数学不要过於执著，但他对於这位令他重新打开心门的老师，产生了特殊的情愫。两人去看展览的照片遭公开，池允秀被多方咒骂而离开校园，婚约自然告吹，白胜由不久后也退学出国。



4年后白胜由风光回国，已是享誉国际的数学家，他却选择回到亚圣高中任教，并且寻找池允秀老师的下落。池允秀虽然被他遇见，但依旧冷酷拒绝任何联系。两人之间仅靠著共同的学生，以及在疗养院的父亲有著间接联系，池允秀依旧热爱发掘学生们的天份所在，低调在坊间学院教学，但新一代的学生以及其家长之间，却也开始了如同以往的明争暗斗……同样身为老师的池允秀与白胜由该如何导正此校的歪风？白胜由已不再是学生，池允秀能接受他吗？



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