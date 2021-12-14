2021年度Netflix全球韓劇收看人數TOP.10，《魷魚遊戲》毫無懸念奪冠！《文森佐》好口碑僅排到第四

《喜歡的話請響鈴》贏過《海岸村恰恰恰》！另外，大家猜猜第二、三名的韓劇是哪兩部呢？（其實蠻好猜的XD）

今年（2021）串流影音平台Netflix可以說是豐收年！上半年表現優異外，下半年又憑藉《魷魚遊戲》稱霸全球，讓歐美國家也吹起一股韓劇熱潮，瘋狂到什麼程度呢？歐美校園特別禁止學生們扮演《魷魚遊戲》中的角色，就知道韓劇在今年度有多熱門了。



接下來的排名會搭配「上線日期」，特別值得一提的是，有「Netflix兒子」稱號的宋江，四部主演作品就有三部入圍，真的是相當高人氣～。

【2021年度Netflix全球韓劇收看人數TOP.10】

1．《魷魚遊戲》上線日：9月17日



2．《地獄公使》上線日：11月19日



3．《以吾之名》上線日：10月15日



4．《黑道律師文森佐》上線日：2月20日



5．《Sweet Home》上線日：2020年12月18日



6．《喜歡的話請響鈴2》上線日：3月12日



7．《海岸村恰恰恰》上線日：8月28日



8．《無法抗拒的他》上線日：6月19日



9．《Run On 奔向愛情》上線日：2020年12月16日



10．《薛西弗斯的神話》（Sisyphus：the myth）上線日：2月17日



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