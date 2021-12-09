成東鎰兒子成俊考入科學高中，網友驚呼：「原來成書生是理科啊！」

恭喜聰明的俊兒呀！

據韓媒報導，成東鎰的兒子成俊本月初被Jinsan科學高中錄取，成東鎰最近給兒子讀的補習班送去一個感謝花盆，還親自向幫助成俊的老師們表達了感謝。

成東鎰2014年曾帶著兒子成俊和女兒成彬一起出演綜藝《爸爸！我們去哪裡？》，當時成俊因為性格乖巧穩重、經常捧書閱讀，即使在拍攝現場也有超強集中力，被大家愛稱為「成書生」、「國民侄子」。



今年7月成東鎰做客KBS節目《對話的熙烈3》分享三個小孩的近況，表示正在讀高三的成俊依然是書生模樣：「一邊學習一般度補習班，他的個性就是不愛抱怨，只要是自己應該做的事即使辛苦也會去做。 跟小時候一樣。 」



成東鎰還說因為家裡只有書沒裝電視，所以小孩們不知道爸爸上過什麼節目，甚至不認識趙寅成、孔曉振、EXO D.O.、李光洙、朴寶劍等大牌明星們，因此當這些人來家裡時成彬也只當他們是普通的叔叔、阿姨，反而防彈少年團V是成彬的粉絲，去日本演出時還特地給她寄了一箱子零食。



韓國網友看到這消息都表示欣慰：「俊兒有好好長大呢！」、「俊兒從小就很聰明」、「科學高中是只有聰明的小孩能進去呢」、「原來不是文科書生，是理科書生啊」、「什麼？ 俊兒已經讀高中了嗎？ 歲月啊~」

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