奶奶沉浸式追劇忍不住爆粗口！ONEWE成員姜賢看書憋笑太難了XD

愛豆看書完全看不進去，因為奶奶沉浸式追劇總是影響到他。

事情是這樣的，男團ONEWE成員姜賢在直播途中憋笑的片段在各大網路貼吧流傳開來，他忍笑失敗全都是因為奶奶一邊刷劇一邊爆粗口。



直播裡，姜賢和粉絲們一起看書，坐在鋼琴前的姜賢為粉絲們讀了George Orwell的《動物莊園》。 一切都在有條不紊地進行中，但直播中不斷有他人的聲音傳出。 聲音的主人公就是姜賢奶奶，突然網友們就聽到奶奶大怒了一聲：「那個XX鑽錢眼裡去了。」 聽得姜賢忍不住笑出聲，他解釋奶奶追劇時非常認真，之後重新整理好情緒繼續和粉絲們互動。



신사와 아가씨 드라마 보시는 할머님과.. 고장난 강현.. 일어나서 나가길래 뭔 말이라도 할 줄 알았는데 저러고 그냥 다시 앉음 ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #강현할머니 #강현 pic.twitter.com/pN9WQa1WqA — 피카(@ONEWE_YH) December 5, 2021

奶奶追的是《紳士和小姐》，沒過一會兒，直播間的粉絲們又聽到奶奶怒罵了一句：「XXXX穿的是什麼破衣服，天天就只知道穿這樣，XXX。」驚得姜賢從椅子上站了起來。



相關內容立刻引發了廣大網民的熱議，有人留言稱：「電視劇一定要一邊看一邊吐槽才好看」、「奶奶太搞笑了，沉浸式追劇」、「求奶奶帶著我一起看劇吧」、「大勢電視劇的真實Reaction」等。

此外，姜賢奶奶追的《紳士和小姐》在韓國收視十分火爆，由池賢宇和朴荷娜攜手主演，女主角自幼喪母，父親在婚後她與家人關係不合，陰差陽錯成了喪偶的單身男主家的家庭教師，妥妥的大叔和蘿莉之間的愛情故事。

（PS：封圖與文內奶奶無關）

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