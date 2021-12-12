奶奶沉浸式追剧忍不住爆粗口！ONEWE成员姜贤看书憋笑太难了XD

奶奶沉浸式追剧忍不住爆粗口！ONEWE成员姜贤看书憋笑太难了XD

明星   2021年12月12日   星期日08:30   Tracy  

（封面图源：YouTube@박막례 할머니 Korea_Grandma）

爱豆看书完全看不进去，因为奶奶沉浸式追剧总是影响到他。

事情是这样的，男团ONEWE成员姜贤在直播途中憋笑的片段在各大网路贴吧流传开来，他忍笑失败全都是因为奶奶一边刷剧一边爆粗口。
（图源：V LIVE截图）

直播里，姜贤和粉丝们一起看书，坐在钢琴前的姜贤为粉丝们读了George Orwell的《动物庄园》。 一切都在有条不紊地进行中，但直播中不断有他人的声音传出。 声音的主人公就是姜贤奶奶，突然网友们就听到奶奶大怒了一声：「那个XX钻钱眼里去了。」 听得姜贤忍不住笑出声，他解释奶奶追剧时非常认真，之后重新整理好情绪继续和粉丝们互动。

奶奶追的是《绅士和小姐》，没过一会儿，直播间的粉丝们又听到奶奶怒骂了一句：「XXXX穿的是什么破衣服，天天就只知道穿这样，XXX。」惊得姜贤从椅子上站了起来。
（图源：KBS《绅士和小姐》）

相关内容立刻引发了广大网民的热议，有人留言称：「电视剧一定要一边看一边吐槽才好看」、「奶奶太搞笑了，沉浸式追剧」、「求奶奶带著我一起看剧吧」、「大势电视剧的真实Reaction」等。

此外，姜贤奶奶追的《绅士和小姐》在韩国收视十分火爆，由池贤宇和朴荷娜携手主演，女主角自幼丧母，父亲在婚后她与家人关系不合，阴差阳错成了丧偶的单身男主家的家庭教师，妥妥的大叔和萝莉之间的爱情故事。

（PS：封图与文内奶奶无关）

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