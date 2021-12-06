演員出演綜藝成為流行，金九拉犀利評價：「打着療癒的旗號，其實都很無趣」

演員出演綜藝成為流行，金九拉犀利評價：「打着療癒的旗號，其實都很無趣」

綜藝   2021年12月6日   星期一08:30   Sani   11

（封面圖源：Youtube@구라철截圖）

大家對金九拉的看法怎麼想呢？

最近金九拉在個人Youtube頻道PO出影片《年末暴擊機金九拉的再臨》，分享電視台幕後故事和他對三大台年末頒獎禮的預測，其中提到演員出演綜藝節目的話題，在韓網引起不小討論。

金九拉說，最近很多演員出演綜藝節目，但是效果卻不一定對得起他們的名氣：「綜藝PD請演員來的時候會問他們想做什麼，當然，做想做的事是沒錯，但有些演員可能有不是錯覺的錯覺，以為只要他們做自己想做的事，觀眾就會喜歡看。」
（圖源：Youtube@구라철截圖）

「很少有演員想像金炳萬那樣做，大部份都是說想開餐廳，或者和朋友一起去旅遊。 當然他們本人是很開心啦，但旅遊節目已經太多了！以前演員很少上綜藝所以大家會想看，但現在已經太多了，所以收視率不如期待。 每個節目都似曾相識，節奏很慢。」

「當然不是說綜藝節目就要非常刻意，但（即使標榜療癒）總要有些笑點吧，問題是很多節目都沒有，所以常常無法滿足期待。」
（圖源：Youtube@구라철截圖）

「不過如果全是搞笑藝人的話也做不成節目，大家會拼命誇張和編故事，必須找到平衡才行。所以演員上綜藝的時候也應該聽一聽製作組的意見，如果真的不適合自己就不要做。」
（圖源：Youtube@구라철截圖）

韓國網友很多人表示認同：「沒錯，只有他們自己樂在其中」、「拿著錢去旅行療癒，哪裡有趣？ 」、「療癒系綜藝只有一開始覺得新鮮，看演員們吃飯休息真的沒什麼意思」、「羅PD聽到的話應該會心頭一緊吧？ 《機智山村生活》作為售後綜藝也蠻無趣的，感覺只是演員們互相聯絡感情而已」、「同時期的《不會傷害你》稍微有趣一些，也許跟PD的實力有關」、「現在的綜藝都是讓大家看演員們如何生活、互相感情有多好，每天上班的我一點都不感到療癒，只有羨慕」、 「想做出《一日三餐》的效果起碼要有車勝元柳海真的水準吧，不能只是拍拍vlog而已」、「很難找到全昭旻宋智孝那樣的演員了」、「不要再做都差不多的節目了」。

也有人不認同：「《機智山村生活》明明很有趣，收視率高不就證明大家愛看嗎？ 」、「也許因為我是粉絲吧，很喜歡看他們自己玩得開心、展現出沒見過的一面」、「金九拉有什麼資格這樣講，他不也是只拍舒舒服服的綜藝嗎」。

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留言/評論
  • 有認同 最近節目確實是這樣
    1小時前
  • 最近真的太多類似的了…….看多了一樣模式真的有點無味
    1小時前
  • 毒舌評論才是最無聊，而且還做了不良示範才來求原諒。
    1小時前
  • 韓綜確實如此
    1小時前
  • 演員出演綜藝不是問題，有綜藝感的演員還是很有趣，只是類似的節目真的是太多了
    57分前
→更多留言...(6)
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