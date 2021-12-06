演员出演综艺成为流行，金九拉犀利评价：「打着疗愈的旗号，其实都很无趣」

大家对金九拉的看法怎么想呢？

最近金九拉在个人Youtube频道PO出影片《年末暴击机金九拉的再临》，分享电视台幕后故事和他对三大台年末颁奖礼的预测，其中提到演员出演综艺节目的话题，在韩网引起不小讨论。



金九拉说，最近很多演员出演综艺节目，但是效果却不一定对得起他们的名气：「综艺PD请演员来的时候会问他们想做什么，当然，做想做的事是没错，但有些演员可能有不是错觉的错觉，以为只要他们做自己想做的事，观众就会喜欢看。」



「很少有演员想像金炳万那样做，大部份都是说想开餐厅，或者和朋友一起去旅游。 当然他们本人是很开心啦，但旅游节目已经太多了！以前演员很少上综艺所以大家会想看，但现在已经太多了，所以收视率不如期待。 每个节目都似曾相识，节奏很慢。」

「当然不是说综艺节目就要非常刻意，但（即使标榜疗愈）总要有些笑点吧，问题是很多节目都没有，所以常常无法满足期待。」



「不过如果全是搞笑艺人的话也做不成节目，大家会拼命夸张和编故事，必须找到平衡才行。所以演员上综艺的时候也应该听一听制作组的意见，如果真的不适合自己就不要做。」



韩国网友很多人表示认同：「没错，只有他们自己乐在其中」、「拿著钱去旅行疗愈，哪里有趣？ 」、「疗愈系综艺只有一开始觉得新鲜，看演员们吃饭休息真的没什么意思」、「罗PD听到的话应该会心头一紧吧？ 《机智山村生活》作为售后综艺也蛮无趣的，感觉只是演员们互相联络感情而已」、「同时期的《不会伤害你》稍微有趣一些，也许跟PD的实力有关」、「现在的综艺都是让大家看演员们如何生活、互相感情有多好，每天上班的我一点都不感到疗愈，只有羡慕」、 「想做出《一日三餐》的效果起码要有车胜元柳海真的水准吧，不能只是拍拍vlog而已」、「很难找到全昭旻宋智孝那样的演员了」、「不要再做都差不多的节目了」。

也有人不认同：「《机智山村生活》明明很有趣，收视率高不就证明大家爱看吗？ 」、「也许因为我是粉丝吧，很喜欢看他们自己玩得开心、展现出没见过的一面」、「金九拉有什么资格这样讲，他不也是只拍舒舒服服的综艺吗」。



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