漫畫結束長年連載，旗安84為了員工將工作室轉型，還重拾繪畫熱情搖身一變「美大哥哥」

旗安84不僅找回腹肌，也找回畫畫熱情了呢！網友讚：「責任感很帥，畫畫更帥」

《我獨自生活》EP.423，旗安84公開了工作室的全新面貌，改變的理由以及現況引起廣大網友討論。



原來，在連載長達7年的《復學王》（另譯：復讀王）完結後，旗安84工作室面臨空窗期，但他不願見到工作室員工（漫畫助手）面臨失業的窘況，他說：「漫畫結束連載後，工作室還是要營運……總不能辭退員工吧？都信任著我一直在上班。」



旗安84決定回歸本業傳統美術，和兩位同為傳統美術系出身的員工商量後，決定舉辦個人畫展，將《復學王》主角禹基明融合pop art（普普藝術）呈現在大眾面前。畫展收入會扣掉包含員工薪水等成本之後，全數公益捐出。



「現在畫畫，員工們熱情好像更高了，我本來覺得畫畫很頭痛，但現在很開心。」從旗安84拿起筆刷畫畫的模樣，不難看出他找回了畫畫的熱情，過去在《我獨自生活》就多次曝光旗安84守著電繪版、努力趕稿的憔悴模樣，現在的他完全不同以往。

▼Before



▼After



「（漫畫）交稿後真的連看都不想看，上班就只是在畫畫，但其實畫畫是很浪漫的，穿上工作服後覺得：『我是做美術的人啊！』用電腦畫畫感覺很帥，但其實很疲倦，畫這個的時候會沉醉、產生自信感，那個時間最享受，領悟到了『畫畫是有趣的啊』。」彩虹成員們都笑稱旗安84現在是「美大哥哥」（美術大學的哥哥）了呢！



此集《我獨自生活》播出之後，theqoo出現一篇熱門文章‎〈從網路漫畫轉業的旗安84工作室〉‎，原PO僅po出節目截圖就引來600多則留言，留言多對旗安84刮目相看：「哇，好帥啊」「畫得很好，果然是專業人士」「責任感很帥，畫畫更帥」「維持僱傭的責任感很棒」，或者是對旗安84的轉變很有共鳴：「喜歡的事變成工作真的會非常討厭」，另外也有人好奇旗安84以後是不是不畫漫畫了，不過尚未有確切解答。

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