【韓網熱帖】朴軫永外婆臨終前用盡全力講的話

《Radio Star》昨晚這期請來朴軫永等著名音樂人聊天，朴軫永提到父母和姐姐都是安靜害羞的性格，他的藝人DNA應該是遺傳自外公：外公擅長「飲酒歌舞」，所有樂器都會玩且超愛喝酒，朴軫永出名之後親生爸媽都很低調，只有外公到處炫耀孫子XD

但外婆似乎對這樣的老伴不爽很久了。 外公先一步離開後，某天外婆也到彌留之際，朴軫永在病床邊安慰她：「很快就能見到外公啦！」這時外婆雖然連睜眼力氣都沒有，仍用盡全力擠出一句話：「我們去的不是同一個地方。 」



朴軫永笑著回憶：「其實不回答也可以的，但這件事她非要講清楚不可！」金範修：「一切都在這句話裡。 」金九拉：「她若不開口子女們還期待老人家美滿重逢，但她討厭的就是這一點啊！」



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​韓國網友評論：

1. 生前是有多煩他啊kkk

2. 看本放時笑到快瘋了kkk

3. 絕交的堅定意志kkkk

4. 本以為是感人故事，毫無防備笑噴了kkkk

5. 忍一輩子辛苦了

6. 到陰間也不想再見面kkk

7. 哇是名言啊，我也要用起來kkk

8. 這是可以笑的沒錯吧？ᅲᅲkkkk

9. 一句話濃縮了一生的怨氣kkk

10. 拜託，我都跟他劃清界限了，孫子怎麼這麼沒眼力kkk

11. 朴軫永能問出這問題也是不一般啊，居然跟外婆說就要見到外公了kkk

12. 今天本來想去理髮，看到旁邊的金範修決定再考慮一下

13. 希望外婆去了她想去的地方kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3028114668

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