揭密《酒鬼都市女人們》拍攝秘辛！鄭恩地抽的菸不含尼古丁，喝的酒也是無酒精和真酒交替

也揭密了三位酒鬼女人誰最會喝呢～！那當然是──

《酒鬼都市女人們》上週終映過後，演員們陸續接受各大韓媒採訪，揭露拍攝不為人知的祕辛，鄭恩地就解釋了劇中關於吸菸以及喝酒的相關疑問，替廣大觀眾解惑。

鄭恩地在《酒鬼都市女人們》飾演摺紙YouTuber「姜芝久」，喝酒、抽菸、罵髒話樣樣來，被說是「打破偶像的禁忌」。最令觀眾吃驚的大概就是抽菸的畫面了，因為一般電視劇礙於審查，畫面上的菸經常「沒點著」（拿菸做做樣子罷了），而《酒鬼都市女人們》屬於網路劇比較不受限，也讓鄭恩地在劇中大喇喇的吞雲吐霧。



鄭恩地回憶起抽菸戲碼，她說自己在攝影機前，每個人都盯著她看她怎麼抽，她說：「可能我是出身Apink，那樣的場面對很多人來說都很陌生。工作人員都會假裝若無其事，但實際上很好奇的關注著。」並且說明了她抽的菸並非一般香菸，是不含尼古丁的草本香菸，「嘴裡有艾草針灸的味道」。

不只觀眾感到衝擊，就連鄭恩地的家人也是。鄭恩地雖然提前告知父母那不是真的煙，但父母還是嚇了一跳，「弟弟說爸媽當時吃飯吃到一半突然停了，只是靜靜的看著。」

《酒鬼都市女人們》另一個大家最想知道的疑問就是「拍戲是喝真酒還是替代飲料？」鄭恩地說她和李善彬、韓善伙在老酒館拍的戲大多集中在最後一場，是以無酒精酒和真酒交替喝的，「無酒精真的不好喝，因為沒有啤酒的味道了，所以讓我們真假交替喝」。還說自己在拍攝現場從未醉過也沒有臉紅，覺得畫面上沒能呈現像李善彬與韓善伙那樣臉紅，有些可惜。



至於三人實際酒量呢？她透露李善彬根本不太會喝，而韓善伙不差但是沒有自己會喝，「我們之中我最會喝，兩位很快就醉了」，不過她澄清沒有像金希澈在網路節目上說的「比成始璄還會喝」。

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