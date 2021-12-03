揭密《酒鬼都市女人们》拍摄秘辛！郑恩地抽的菸不含尼古丁，喝的酒也是无酒精和真酒交替

也揭密了三位酒鬼女人谁最会喝呢～！那当然是――

《酒鬼都市女人们》上周终映过后，演员们陆续接受各大韩媒采访，揭露拍摄不为人知的秘辛，郑恩地就解释了剧中关於吸菸以及喝酒的相关疑问，替广大观众解惑。

郑恩地在《酒鬼都市女人们》饰演摺纸YouTuber「姜芝久」，喝酒、抽菸、骂脏话样样来，被说是「打破偶像的禁忌」。最令观众吃惊的大概就是抽菸的画面了，因为一般电视剧碍於审查，画面上的菸经常「没点著」（拿菸做做样子罢了），而《酒鬼都市女人们》属於网路剧比较不受限，也让郑恩地在剧中大喇喇的吞云吐雾。



郑恩地回忆起抽菸戏码，她说自己在摄影机前，每个人都盯著她看她怎么抽，她说：「可能我是出身Apink，那样的场面对很多人来说都很陌生。工作人员都会假装若无其事，但实际上很好奇的关注著。」并且说明了她抽的菸并非一般香菸，是不含尼古丁的草本香菸，「嘴里有艾草针灸的味道」。

不只观众感到冲击，就连郑恩地的家人也是。郑恩地虽然提前告知父母那不是真的烟，但父母还是吓了一跳，「弟弟说爸妈当时吃饭吃到一半突然停了，只是静静的看著。」

《酒鬼都市女人们》另一个大家最想知道的疑问就是「拍戏是喝真酒还是替代饮料？」郑恩地说她和李善彬、韩善伙在老酒馆拍的戏大多集中在最后一场，是以无酒精酒和真酒交替喝的，「无酒精真的不好喝，因为没有啤酒的味道了，所以让我们真假交替喝」。还说自己在拍摄现场从未醉过也没有脸红，觉得画面上没能呈现像李善彬与韩善伙那样脸红，有些可惜。



至於三人实际酒量呢？她透露李善彬根本不太会喝，而韩善伙不差但是没有自己会喝，「我们之中我最会喝，两位很快就醉了」，不过她澄清没有像金希澈在网路节目上说的「比成始璄还会喝」。

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