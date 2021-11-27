《我家的熊孩子》「鼻笛少女」又來了！衛生堪憂、學不會開車讓媽媽要氣炸

不得不說，媽媽笑聲好魔性XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.268，吳珉錫曾經的相親對象「拉拉」吳宥拉成為了新女兒登場，連媽媽朴英林都進到棚內錄影了！

大家還記得EP.257嗎？金俊昊替吳珉錫牽線相親，結果相親對象超級搞怪，長才是「用鼻子吹直笛」（以下簡稱「鼻笛」），還在當天就把吳珉錫帶回家見媽媽。整個過程讓吳珉錫感到荒唐、笑到快崩潰，但最後也只能融入母女的超嗨氣氛一起玩了。



最新EP.268公開了拉拉私下生活，拉拉在家勤練鼻笛的模樣很快就引人矚目，不過她周遭的衣服山和垃圾堆總是讓人轉移焦點。拉拉的妹妹娜拉出現後，兩姐妹「聞頭臭」的場面笑壞棚內所有人，媽媽起初笑也笑得很開心，但也許是覺得衛生堪憂，漸漸失去笑容。



後續媽媽也在畫面中出現，用自己的方式教導拉拉開車，結果相當不順利。拉拉頻頻撞到障礙物，媽媽也頻頻嚇壞而大叫，最終忍不住火山爆發！



棚內裡的拉拉媽，一開始不是以爽朗的笑聲登場的嗎？結果整集下來，看著女兒與自己的影像，臉色似乎越來越垮XD



不知道接下來拉拉與媽媽會不會成為《我家的熊孩子》固定成員，但能確定的是，拉拉要考取駕照還有一段路要走……

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