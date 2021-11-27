《我家的熊孩子》「鼻笛少女」又来了！卫生堪忧、学不会开车让妈妈要气炸

不得不说，妈妈笑声好魔性XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.268，吴珉锡曾经的相亲对象「拉拉」吴宥拉成为了新女儿登场，连妈妈朴英林都进到棚内录影了！

大家还记得EP.257吗？金俊昊替吴珉锡牵线相亲，结果相亲对象超级搞怪，长才是「用鼻子吹直笛」（以下简称「鼻笛」），还在当天就把吴珉锡带回家见妈妈。整个过程让吴珉锡感到荒唐、笑到快崩溃，但最后也只能融入母女的超嗨气氛一起玩了。



最新EP.268公开了拉拉私下生活，拉拉在家勤练鼻笛的模样很快就引人瞩目，不过她周遭的衣服山和垃圾堆总是让人转移焦点。拉拉的妹妹娜拉出现后，两姐妹「闻头臭」的场面笑坏棚内所有人，妈妈起初笑也笑得很开心，但也许是觉得卫生堪忧，渐渐失去笑容。



后续妈妈也在画面中出现，用自己的方式教导拉拉开车，结果相当不顺利。拉拉频频撞到障碍物，妈妈也频频吓坏而大叫，最终忍不住火山爆发！



棚内里的拉拉妈，一开始不是以爽朗的笑声登场的吗？结果整集下来，看著女儿与自己的影像，脸色似乎越来越垮XD



不知道接下来拉拉与妈妈会不会成为《我家的熊孩子》固定成员，但能确定的是，拉拉要考取驾照还有一段路要走……

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