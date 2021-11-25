北韓高中生偷看《魷魚遊戲》判無期徒刑，影片提供者遭槍決、學校老師全都被嚴懲！

近日有媒體報導稱7名北韓高中生在觀看《魷魚遊戲》時被109常務聯合指揮部發現，不僅學生，校長和教師、影片提供者全部遭到嚴厲處罰。

據美媒《自由亞洲電臺》（RFA）報導，一名北韓高中生因購買存有《魷魚遊戲》的USB被判無期徒刑，另外6名學生被判處5年勞動教化，而從中國偷運韓劇USB的居民則將被處以槍決。



透露該消息的北韓線人稱，政府認為學生的教育遭到忽視、非常重視這件事，學校校長、青年秘書和班主任都遭到革職及開除黨籍，極可能被流放到偏遠煤礦工作。

據悉《魷魚遊戲》是在上周進入北韓並以USB和SD記憶卡的形式傳播，劇中的反烏托邦設定、圍繞巨額獎金的生死遊戲都讓處於危險職業的北韓人產生共鳴。



線人表示上周有一名學生偷偷購買了存有《魷魚遊戲》的USB並和朋友分享，朋友告訴其他同學後不少人感興趣，便把USB分享給大家。學生們輪流傳閱時被人舉報，引來109常務聯合指揮部（專門抓捕非法影片觀看者的政府打擊部隊）突襲檢查。

另一位線人則透露稱，其中一名學生家很有錢，他們向當局行賄了3千美元以避免受罰。



近年來，由於年輕人對韓劇和Kpop越來越感興趣，北韓懲罰強度也逐漸提高，去年頒布《反動思想文化排斥法》規定觀看、保存或傳播資本主義國家文化製品時，最高可判處死刑。這是該法案首次適用於未成年人。

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