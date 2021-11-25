北韩高中生偷看《鱿鱼游戏》判无期徒刑，影片提供者遭枪决、学校老师全都被严惩！

近日有媒体报导称7名北韩高中生在观看《鱿鱼游戏》时被109常务联合指挥部发现，不仅学生，校长和教师、影片提供者全部遭到严厉处罚。

据美媒《自由亚洲电台》（RFA）报导，一名北韩高中生因购买存有《鱿鱼游戏》的USB被判无期徒刑，另外6名学生被判处5年劳动教化，而从中国偷运韩剧USB的居民则将被处以枪决。



透露该消息的北韩线人称，政府认为学生的教育遭到忽视、非常重视这件事，学校校长、青年秘书和班主任都遭到革职及开除党籍，极可能被流放到偏远煤矿工作。

据悉《鱿鱼游戏》是在上周进入北韩并以USB和SD记忆卡的形式传播，剧中的反乌托邦设定、围绕巨额奖金的生死游戏都让处於危险职业的北韩人产生共鸣。



线人表示上周有一名学生偷偷购买了存有《鱿鱼游戏》的USB并和朋友分享，朋友告诉其他同学后不少人感兴趣，便把USB分享给大家。学生们轮流传阅时被人举报，引来109常务联合指挥部（专门抓捕非法影片观看者的政府打击部队）突袭检查。

另一位线人则透露称，其中一名学生家很有钱，他们向当局行贿了3千美元以避免受罚。



近年来，由於年轻人对韩剧和Kpop越来越感兴趣，北韩惩罚强度也逐渐提高，去年颁布《反动思想文化排斥法》规定观看、保存或传播资本主义国家文化制品时，最高可判处死刑。这是该法案首次适用於未成年人。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻