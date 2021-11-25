《魷魚遊戲》&《地獄公使》為Netflix瘋狂賺錢平台居然不給「獎金」！但大牌導演+金牌編劇卻狂讚

一向財大氣粗Netflix竟然意外的有「小氣」一面。

Netflix今年自製的一系列韓劇幫平台掙了不少錢，《D.P：逃兵追緝令》、《魷魚遊戲》、《地獄公使》等每播出一部都火速躋身世界榜單，尤其是《魷魚遊戲》更是成了「現象級」的爆款！點播率、周邊產品、版權等等，哪一樣不是賺錢的手段？ 那麼大家理所當然地就會認為，超額完成任務的劇組是不是也會掙到「獎金」呢？

還真不是！Netflx的機制很不一樣，平台會一次性支付全部的製作費，同時還會多給製作費的10%-20%的「補貼」，等製作公司拍完了作品，作品版權就歸Netflix所有了。 等物料上檔之後，Nefix自負盈虧，掙錢了不會給製作公司分紅，當然虧了也不會找對方要錢！果然是「金主爸爸」一樣的存在。



哪怕像《魷魚遊戲》這樣火遍全球的現象級好作品也不能從Netflix口袋裡再拿到一分錢。 上檔一天就躋身世界榜第一的《地獄公使》也是一樣的情況。



然而即使Netflix再怎麼「摳門」，想要與平台合作的導演、編劇也多不勝數，其中不乏大牌導演和明星編劇。 掌鏡《屍戰朝鮮》的金成勛導演就說：「這部戲也只能在Netflix上播出，合作的過程中對方沒有任何偏見，可以在毫無障礙，無需擔驚受怕的情況下不斷嘗試，一直給予無限的支持。」 編劇金恩熙也大讚：「他們完全不會干涉你，讓我很驚訝，非常信任我。 從我動筆的那一瞬起，大家就是一個團隊，甚至會在討論的過程中替我考慮還能為我提供怎樣的幫助，從不干涉只給錢。」



此外，可以自由創作、沒有植入廣告等原因也是知名導演和編劇看重Netflix的原因。

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