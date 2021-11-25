《鱿鱼游戏》&《地狱公使》为Netflix疯狂赚钱平台居然不给「奖金」！但大牌导演+金牌编剧却狂赞

一向财大气粗Netflix竟然意外的有「小气」一面。

Netflix今年自制的一系列韩剧帮平台挣了不少钱，《D.P：逃兵追缉令》、《鱿鱼游戏》、《地狱公使》等每播出一部都火速跻身世界榜单，尤其是《鱿鱼游戏》更是成了「现象级」的爆款！点播率、周边产品、版权等等，哪一样不是赚钱的手段？ 那么大家理所当然地就会认为，超额完成任务的剧组是不是也会挣到「奖金」呢？

还真不是！Netflx的机制很不一样，平台会一次性支付全部的制作费，同时还会多给制作费的10%-20%的「补贴」，等制作公司拍完了作品，作品版权就归Netflix所有了。 等物料上档之后，Nefix自负盈亏，挣钱了不会给制作公司分红，当然亏了也不会找对方要钱！果然是「金主爸爸」一样的存在。



哪怕像《鱿鱼游戏》这样火遍全球的现象级好作品也不能从Netflix口袋里再拿到一分钱。 上档一天就跻身世界榜第一的《地狱公使》也是一样的情况。



然而即使Netflix再怎么「抠门」，想要与平台合作的导演、编剧也多不胜数，其中不乏大牌导演和明星编剧。 掌镜《尸战朝鲜》的金成勋导演就说：「这部戏也只能在Netflix上播出，合作的过程中对方没有任何偏见，可以在毫无障碍，无需担惊受怕的情况下不断尝试，一直给予无限的支持。」 编剧金恩熙也大赞：「他们完全不会干涉你，让我很惊讶，非常信任我。 从我动笔的那一瞬起，大家就是一个团队，甚至会在讨论的过程中替我考虑还能为我提供怎样的帮助，从不干涉只给钱。」



此外，可以自由创作、没有植入广告等原因也是知名导演和编剧看重Netflix的原因。

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