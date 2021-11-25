崔泰俊因舊友衝上韓網熱搜！曾經的死黨是鄭俊英&李宗泫，粉絲開始擔心朴信惠了

準新郎崔泰俊突然登上了今日韓網熱搜榜頭條。

本週韓娛界的大新聞就是韓劇女神朴信惠官宣將於明年1月22日與相戀了4年的男友崔泰俊結婚並且已經懷孕的消息了，這對戀人從戀愛開始就十分低調，相守4年終於結婚了，收穫了一大波祝福。 就在不少粉絲們送上誠摯祝福之時，也有一部份粉絲狂潑冷水，提及崔泰俊曾經的兩位死黨，紛紛開始擔心朴信惠，相關消息立刻就衝上了熱搜榜，引爆熱議。



崔泰俊的兩位舊友是誰呢？ 「鄭俊英群聊」事件中的歌手鄭俊英和前CNBLUE成員李宗泫。 提起這件事，相信韓飯們沒有人不知道吧，鄭俊英從萬千寵愛的搖滾鮮肉成了禽獸愛豆，因性侵、偷拍&散播影片，最後被判有期徒刑5年。 而李宗泫也在鄭俊英群聊裡，不僅看了鄭俊英偷拍的影片，還說了一堆貶低女性和性相關的不當言語，只是因為沒有參與發佈、散播相關影片，因此逃過了法律的懲罰，最後被憤怒的民眾罵到退出CNBLUE。



隨著朴信惠結婚消息的曝光，網路上出現了不少「震驚到了」的言論，一條「崔泰俊不是鄭俊英的好友嗎？」 的留言立刻引起關注。 接著就有網友貼出了崔泰俊曾在個人IG裡公開過的他和鄭俊英、李宗泫的合影，表示：「他們三人是好友，一起旅行，一起玩，男人吧，如果理念不同的話真的玩不到一起。」老話「物以類聚人以群分」，想到崔泰俊的舊友們，有網友和粉絲開始擔心起朴信惠來，不過「鄭俊英群聊」事件發生之時，檢方就調查過了，崔泰俊並不在群聊裡。 而且當時崔泰俊拍完電視劇《所以我和黑粉結婚了》後就入伍服役了。

2014年，崔泰俊參演《我們結婚了》時透露過自己和鄭俊英是「小區好友」，後來兩人和李宗泫又因為《Battle Trip》一起前往澳門旅行。 某節目中，李宗泫表示他因為電視劇和崔泰俊相識，某天崔泰俊說要介紹一位奇特的朋友，而這個人正是鄭俊英。



因為兩名舊友，崔泰俊再次成為焦點，不少網友表示：「朴信惠，崔泰俊的黑歷史你能承受得了嗎」、「我都不知道三人是好友，形象有些破滅了」、「要結婚了，也要當爸爸了，希望你踏踏實實地過日子」等。 其實據朴信惠和崔泰俊身邊人透露，崔泰俊對朴信惠可謂是掏心掏肺，全心全意，兩人交往時他就對未來的岳父岳母十分孝順，早就獲得了女生家長的認可，稱得上是24孝男友。

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