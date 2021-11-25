崔泰俊因舊友衝上韓網熱搜！曾經的死黨是鄭俊英&李宗泫，粉絲開始擔心朴信惠了

崔泰俊因舊友衝上韓網熱搜！曾經的死黨是鄭俊英&李宗泫，粉絲開始擔心朴信惠了

明星   2021年11月25日   星期四09:57   Tracy   11

（封面圖源：IG@actorctj、KBS《Battle Trip》）

準新郎崔泰俊突然登上了今日韓網熱搜榜頭條。

本週韓娛界的大新聞就是韓劇女神朴信惠官宣將於明年1月22日與相戀了4年的男友崔泰俊結婚並且已經懷孕的消息了，這對戀人從戀愛開始就十分低調，相守4年終於結婚了，收穫了一大波祝福。 就在不少粉絲們送上誠摯祝福之時，也有一部份粉絲狂潑冷水，提及崔泰俊曾經的兩位死黨，紛紛開始擔心朴信惠，相關消息立刻就衝上了熱搜榜，引爆熱議。
（图源：NATE截圖）

崔泰俊的兩位舊友是誰呢？ 「鄭俊英群聊」事件中的歌手鄭俊英和前CNBLUE成員李宗泫。 提起這件事，相信韓飯們沒有人不知道吧，鄭俊英從萬千寵愛的搖滾鮮肉成了禽獸愛豆，因性侵、偷拍&散播影片，最後被判有期徒刑5年。 而李宗泫也在鄭俊英群聊裡，不僅看了鄭俊英偷拍的影片，還說了一堆貶低女性和性相關的不當言語，只是因為沒有參與發佈、散播相關影片，因此逃過了法律的懲罰，最後被憤怒的民眾罵到退出CNBLUE。
（图源：IG@ssinz7）

隨著朴信惠結婚消息的曝光，網路上出現了不少「震驚到了」的言論，一條「崔泰俊不是鄭俊英的好友嗎？」 的留言立刻引起關注。 接著就有網友貼出了崔泰俊曾在個人IG裡公開過的他和鄭俊英、李宗泫的合影，表示：「他們三人是好友，一起旅行，一起玩，男人吧，如果理念不同的話真的玩不到一起。」老話「物以類聚人以群分」，想到崔泰俊的舊友們，有網友和粉絲開始擔心起朴信惠來，不過「鄭俊英群聊」事件發生之時，檢方就調查過了，崔泰俊並不在群聊裡。 而且當時崔泰俊拍完電視劇《所以我和黑粉結婚了》後就入伍服役了。

2014年，崔泰俊參演《我們結婚了》時透露過自己和鄭俊英是「小區好友」，後來兩人和李宗泫又因為《Battle Trip》一起前往澳門旅行。 某節目中，李宗泫表示他因為電視劇和崔泰俊相識，某天崔泰俊說要介紹一位奇特的朋友，而這個人正是鄭俊英。
（图源：李宗泫IG）

因為兩名舊友，崔泰俊再次成為焦點，不少網友表示：「朴信惠，崔泰俊的黑歷史你能承受得了嗎」、「我都不知道三人是好友，形象有些破滅了」、「要結婚了，也要當爸爸了，希望你踏踏實實地過日子」等。 其實據朴信惠和崔泰俊身邊人透露，崔泰俊對朴信惠可謂是掏心掏肺，全心全意，兩人交往時他就對未來的岳父岳母十分孝順，早就獲得了女生家長的認可，稱得上是24孝男友。

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留言/評論
  • 有毛病，又挖陳年舊事講，係粉絲一早知，亦唔會再抹黑。咁朴信惠本身同李宗泫&龍俊亨好老友，或者朴曾經都好傷心老友出事又唔講下，無聊。我friend睇4仔我又要担心，好忙囉。
    4小時前
  • 這件事已經過多久了，如果他有份早就被抓了！擔心朴信惠？我看根本等著看好戲！朴信惠又不是笨蛋，演藝圈闖了那麼多年，好壞的人她分不出來？她身邊的朋友也會提醒她！不用外人多嘴看熱鬧..
    2小時前
  • 無聊 真的有什麼的話早就一起被抓了 而且單純要好 和同流合污終究是不同的^^ 還是那就老話啦 判斷力和獨立思考能力還是要有的 希望大家都是有慧根的人
    2小時前
  • 不知道是不是拍太多惡人 以前就覺得他不是太正派 希望只是我看劇太投入吧
    2小時前
  • 朴信惠跟他在一起會不知道他死黨是誰嗎?而且事過多久,又是一堆腦腦粉,是不是見不得人家幸福嗎
    1小時前
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