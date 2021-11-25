[有雷]世界上最遙遠的距離！《戀慕》路雲入宮卻僅能遠望已繼位的朴恩斌、女殿下如何經歷宮合夜！（EP13－14）

[有雷]《戀慕》本週收視率突破雙位數創新高，但劇情甜不到半集又開虐！上週劇情中原本已經得到父王的默許，將世子李輝（朴恩斌飾）以廢黜原因護送出宮，希望她能夠迎向新的人生。在出宮途中雖有鄭至韻（路雲飾）保護，卻還是負傷，李輝也因此向鄭至韻揭開了自己是女生的秘密。

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李輝以為鄭至韻知道了自己是女兒身的事實後會相當震驚，不過鄭司書的表現卻異常冷靜，一心只想照顧李輝的傷口，對於她隱瞞性別這件事並沒有要求她多作解釋，而只是責怪自己太晚發現了，讓她獨自承受許多痛苦，相當心疼。李輝對鄭至韻說，兩人若要在一起就必須終身過著逃亡的生活，但鄭至韻表示願意為邸下付出一切，無論是男是女，對她的所有情感都沒有變。



原本以為可以低調藏身民間，李輝卻突然被外祖父派來的人綁架了，原來是宮中傳來父王已遭毒殺駕崩的消息，李輝也立即奔喪，外祖父為了讓李輝成為魁儡皇帝，因此下毒並推給中殿與相關人等，好讓李輝能夠順利繼位成為殿下。而李輝願成為魁儡的條件，即是釋放中殿的兒子齊賢大君。



鄭至韻聽聞消息追到宮中，只換來李輝一句「你絕對不能待在我身邊」，讓他傷心不已。鄭至韻拜託父親讓自己入宮，只要求兩個月能夠在殿下身邊為她治療傷口至痊癒。傷口癒合之後，也是鄭至韻該離開的時刻，王兄李賢也在此時告訴至韻，其實自己單戀的對象就是殿下，但是只能隱藏這份心意，因為擔心殿下因此有生命危險，希望至韻放棄對殿下的感情。



李輝被要求合房盡快生下元子，不過面對中殿，李輝只希望她能諒解，並且保守兩人其實並沒有同寢的秘密。而李輝並非真正的魁儡，也了解外祖父正在培養私兵，私下進行了一些調查，對於外祖父真正的盤算也開始深入了解，鄭至韻也在暗中協助著她。



李輝自然不捨鄭至韻即將離去，加以挽留並希望他能在宮中停留更長的時間。李輝後頸部的施針傷痕，引起了鄭至韻父親的注意，甚至找來御醫詢問，發現有可能是令人暫時停止呼吸的穴位。此時鄭至韻的父親，卻目睹了李輝與鄭至韻正在夜間約會甚至親吻的瞬間！他會發現自己曾錯殺真正的殿下嗎？



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