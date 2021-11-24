【有片】《學校2021》今日終於開播了！那濃烈的青春味道～金曜漢搭檔《機醫》雙胞胎姐姐XD

「學校」系列新劇《學校2021》終於要來了！
相信青春校園劇「學校」系列是很多喜歡校園劇的韓劇迷的最愛，《學校2013》里李鍾碩和金宇彬這對男男搭檔圈了無數cp粉，《學校2015》又成就了金所炫和陸星材，如今《學校2021》又要來了。 《學校2021》講述了沒有選擇高考而選擇其他道路的18歲年輕人的夢想和友情，以及激動的成長記，由金曜漢、秋英宇、趙怡賢、黃寶凜星 、金江珉和徐熙善這幾位新生代演員攜手主演，連日來放出的官宣照，已經讓觀眾們感受到了撲面而來的青春氣息。
男主孔基俊由X1出身的偶像愛豆演員金曜漢飾演，劇中的他因受傷失去11年來的跆拳道夢想，因不知道自己該做什麼而彷徨。 帥氣顏值+一身校服，再加上憂鬱的眼神，妥妥就是校草本人。 值得一提的是金曜漢本身就是跆拳道健將，這次簡直就是本色出演，替身都不用。
趙怡賢飾演擁有堅定夢想的女高中生陳智元，雖然看上去是個外表甜美可愛，性格和和氣氣的女生，但性情堅毅，對於升學問題能夠堂堂正正發表自己的意見，絕不是傻白甜。
秋英宇飾演男二號、轉學生鄭永周，有不為人知的傷痛和秘密。 他和男主孔基俊是舊相識，他的到來也打破了學校表面的平靜。 小鮮肉男二的顏值也頗高，有冰山校霸的味道。
女二則是黃寶凜星扮演的在沒有任何人幫助的情況下自己準備高考的姜瑞英。 她唯一的目標就是考入韓國TOP5大學，不僅學習好還長得美，是校花女神級別的存在。
金江珉飾演對每次改變的夢想都真心實意的池浩成，他作為積極氣氛製造者，將為電視劇增添活力。
徐熙善出演偶像練習生高恩菲，雖然外表冷酷高傲，但實際上也是個內心傷痕纍纍的脆弱女孩。
《學校2021》已經定檔今天11月24日開播，喜歡校園劇的朋友不要錯過哦。
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