[有雷]《神探具景伊》任務失敗團隊解散！郭善英與魔鬼交易惹禍上身、李英愛正面對決金海淑（EP7－8）

[有雷]《神探具景伊》僅剩下4集劇情，肆無忌憚把殺人當作樂趣的K（金慧峻飾）也不斷挑戰著具景伊（李英愛飾）的底線，不過具景伊沒能想到的是身邊的好友羅帝熙（郭善英飾）為個人利益而與魔鬼作了交易……

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具景伊團隊已察覺K的下一個目標，則是可能往政壇發展的名人高譚（金秀路飾）。在最新的AI機器人發表會上可能就是K下手的時機，具景伊團隊自然也在現場伺機而動，甚至邀請無法相信自己的姪女是殺人犯K的阿姨出席，想藉此讓K終止殺人計畫。K透過遠距離鏡頭發現阿姨出現在現場，果真慌張了起來，要幫手建旭帶阿姨離開。



想透過秘密通道離開現場的高譚，卻被等在那裡的羅帝熙逮個正著，羅帝熙其實已與會長（金海淑飾）交易，此任務完成後可幫其安插一個職務，不過會長卻將高譚殺害並偽裝為意外死亡，從秘密通道走出外面的阿姨卻中了事先設定陷阱而身亡。K在遠處看見此景並與具景伊四目相望，具景伊感到自責而K看起來也難以接受。





失去了阿姨的K，看來精神狀況有些不太穩定，甚至殺起人來更加膽大妄為，黑化得更徹底。具景伊與她直接對話，推敲出兩人在高譚發表會現場的布局與目的，發現幕後還有第三方在利用著他們，也就是會長。此時羅帝熙已效命於會長兒子的政黨，甚至可能還將被政黨利用其單親母親的身分，想操作社會輿論的同情與關懷。



具景伊團隊因羅帝熙的離開而面臨解散，具景伊也開始懷疑起身邊幫助她的Santa真實身分。具景伊與吳京修推測出羅帝熙在活動當日的怪異行徑，疑似已與會長聯手，於是具景伊正面與金海淑對決，並告誡她K會找上門來的，此時K直接出現，脖子上還繫著羅帝熙專用的領巾……羅帝熙是否遭遇不測？



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