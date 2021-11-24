朴信惠♥崔泰俊低調戀愛4年！6大共同點是他們的愛情保鮮劑啊～其實早就獲得丈母娘認可了

韓娛圈又誕生一對明星夫婦，他們就是崔泰俊和朴信惠。

11月23日，崔泰俊和朴信惠通過官方粉絲俱樂部官宣兩人要結婚的好消息，將於明年1月22日舉辦婚禮，同時朴信惠已經懷孕，兩人即將升級當父母，收穫了廣大粉絲和民眾的祝福。作為韓劇女神之一的朴信惠，從《原來美男啊》、《繼承者們》，到《匹諾曹》、《Doctors》，再到《阿爾罕布拉宮的回憶》，搭檔了張根碩、李敏鎬、李鍾碩、金來沅、炫彬等多位男神演員，也是圈內出了名的「男神收割機」，在韓劇界頗有地位。 而男友崔泰俊也是穩扎穩打的勞模演員，雖然名氣不如女方大，但兩人低調戀愛4年多，從不蹭女友熱度，這一點讓不少粉絲喜歡。

愛情中朴信惠和崔泰俊出道後從好友變成情侶，相戀的4年裡更加了解對方，其實他們有不少共同點哦，這也是他倆感情牢固的重要原因。

都是童星出身

2003年朴信惠13歲的時候在歌手李承煥的《花》MV中登場，正式踏入娛樂圈。 而崔泰俊則在11歲就開始了演員生涯，於電視劇《鋼琴》裡飾演趙寅成小時候。



大學同學

這對新人還是中央大學電影係的同學 ，朴信惠是學姐，崔泰俊是學弟。 因為念同一個係，上課時自然會碰到，還有不少共同好友，相處起來肯定更自在。

保齡球瘋狂愛好者

朴信惠曾經在採訪中透露過因為父母喜歡打保齡球，自己也超愛，甚至在車裡還放著球包。 崔泰俊也是愛好者，共同的興趣讓兩人的關係又近了一步。



喜歡交朋友

朴信惠一旦進組拍戲就會結交到多位好友，是圈內出名的「社交達人」，李洪基、柳俊烈、李鍾碩、姜河那、Yuri都是她的好友。 崔泰俊也是如此，好友有趙寶兒、ZICO、池昌旭、李聖經等。



貓奴

兩人都是貓奴，休息在家時就是伺候貓主子，他們還經常通過SNS po出和貓貓的合影。 崔泰俊在採訪時透露過自己的理想型是喜歡貓的女生，剛巧朴信惠就是啊。



淘氣鬼

從崔泰俊、朴信惠與他人的合影中就能看出來兩人是搞怪達人，就喜歡拍照時擺出一些奇怪的POSE。 可以想像得出，等兩人的寶寶出生之後，寶寶也會成為爸爸媽媽的搞怪「工具人」，哈哈哈哈。



朴信惠和崔泰俊戀情曝光全因為當時被拍到的一張照片，兩人約會地點竟然是朴信惠父母所開的烤羊腸店，崔泰俊和朴信惠的媽媽笑著聊天，看來早就得到了「未來丈母娘」的認可。 據兩人的朋友透露，崔泰俊性格開朗，很會照顧人，對朴信惠的父母非常孝順，加上朴信惠的哥哥一直在英國生活，朴家大兒子的「空位」也由崔泰俊填補。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞