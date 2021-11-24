【有片】《学校2021》今日终於开播了！那浓烈的青春味道～金曜汉搭档《机医》双胞胎姐姐XD

「学校」系列新剧《学校2021》终於要来了！
相信青春校园剧「学校」系列是很多喜欢校园剧的韩剧迷的最爱，《学校2013》里李钟硕和金宇彬这对男男搭档圈了无数cp粉，《学校2015》又成就了金所炫和陆星材，如今《学校2021》又要来了。 《学校2021》讲述了没有选择高考而选择其他道路的18岁年轻人的梦想和友情，以及激动的成长记，由金曜汉、秋英宇、赵怡贤、黄宝凛星 、金江珉和徐熙善这几位新生代演员携手主演，连日来放出的官宣照，已经让观众们感受到了扑面而来的青春气息。
男主孔基俊由X1出身的偶像爱豆演员金曜汉饰演，剧中的他因受伤失去11年来的跆拳道梦想，因不知道自己该做什么而彷徨。 帅气颜值+一身校服，再加上忧郁的眼神，妥妥就是校草本人。 值得一提的是金曜汉本身就是跆拳道健将，这次简直就是本色出演，替身都不用。
赵怡贤饰演拥有坚定梦想的女高中生陈智元，虽然看上去是个外表甜美可爱，性格和和气气的女生，但性情坚毅，对於升学问题能够堂堂正正发表自己的意见，绝不是傻白甜。
秋英宇饰演男二号、转学生郑永周，有不为人知的伤痛和秘密。 他和男主孔基俊是旧相识，他的到来也打破了学校表面的平静。 小鲜肉男二的颜值也颇高，有冰山校霸的味道。
女二则是黄宝凛星扮演的在没有任何人帮助的情况下自己准备高考的姜瑞英。 她唯一的目标就是考入韩国TOP5大学，不仅学习好还长得美，是校花女神级别的存在。
金江珉饰演对每次改变的梦想都真心实意的池浩成，他作为积极气氛制造者，将为电视剧增添活力。
徐熙善出演偶像练习生高恩菲，虽然外表冷酷高傲，但实际上也是个内心伤痕累累的脆弱女孩。
《学校2021》已经定档今天11月24日开播，喜欢校园剧的朋友不要错过哦。
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