《以吾之名》15個幕後小故事！韓韶禧一鏡到底的鏡頭裡竟然偷偷換了三節棍

Netflix自製韓劇《以吾之名》雖然已經上架1個月了，但熱度依舊沒有褪去。

《以吾之名》於10月開播，頂著不輸《魷魚遊戲》的Netflix原創韓劇優秀品質，上架迄今仍是佔據人氣排行榜前五名的作品。 因為人氣火爆，也讓廣大觀眾關注到了演員們的採訪、花絮影片等，短短8集背後也藏著幕後小故事。

1. 原來劇名打算叫《Under Cover》或者是《Nemesis》

Nemesis：希臘神話中掌管律法的女神，一般翻譯成「復仇女神」，最早是掌管分配獎懲的神祗，對好人她給予獎賞，對於壞人她則會施加懲罰。

2. 韓昭熙的第一場戲拍的是爸爸死掉的戲份

3. 此時門鎖上斷掉的鑰匙劇本中並沒有，是拍攝時才有的想法



4. 這場戲在劇本裡只是「打開門，走了出去」，韓韶禧加了自己的想法，「如果我是智友的話，不會想看到爸爸拿著刀的樣子」，於是有了劇裡她拼命拔掉爸爸手裡攥著刀的畫面。



5. 體育館打群架的戲份劇本上只是單挑，片場臨時改成了打群架。



6.這出打戲拍完之後，飾演都江才的演員張栗因為腿受傷一直綁著繃帶拍戲



7. 張栗拍的第一場戲就是都江才臉被劃的戲



8. 韓韶禧第一場毒品科動作戲是一鏡到底的，原來的三節棍在鏡頭外被瞬間換成了橡膠棍。



9. 在船上的這個場景其實是倒放了原來的鏡頭。



10. 崔武鎮（朴喜洵 飾）向鄭泰柱（李學周 飾）提參雞湯店女兒的場景中有即興表演，崔武鎮覺得對方應該喜歡那個女生，於是就這樣問了。



11. 這場戲全部是朴喜洵和尹慶浩的即興表演



12. 智友嘔吐戲其實吐的是剛吃進口中的鮑魚粥

13. 朴喜洵那句「沒人教過你怎麼喊疼嗎」是向老婆徵詢了意見之後才有信心說出口的



14. 智友和鄭泰柱的打戲導演希望拍出像在跳舞的感覺



15. 利貝爾酒店其實就在釜山海關，販毒的黑社會竟然就在海關旁邊。

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