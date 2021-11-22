《以吾之名》15个幕后小故事！韩韶禧一镜到底的镜头里竟然偷偷换了三节棍

Netflix自制韩剧《以吾之名》虽然已经上架1个月了，但热度依旧没有褪去。

《以吾之名》於10月开播，顶著不输《鱿鱼游戏》的Netflix原创韩剧优秀品质，上架迄今仍是占据人气排行榜前五名的作品。 因为人气火爆，也让广大观众关注到了演员们的采访、花絮影片等，短短8集背后也藏著幕后小故事。

1. 原来剧名打算叫《Under Cover》或者是《Nemesis》

Nemesis：希腊神话中掌管律法的女神，一般翻译成「复仇女神」，最早是掌管分配奖惩的神祗，对好人她给予奖赏，对於坏人她则会施加惩罚。

2. 韩昭熙的第一场戏拍的是爸爸死掉的戏份

3. 此时门锁上断掉的钥匙剧本中并没有，是拍摄时才有的想法



4. 这场戏在剧本里只是「打开门，走了出去」，韩韶禧加了自己的想法，「如果我是智友的话，不会想看到爸爸拿著刀的样子」，於是有了剧里她拼命拔掉爸爸手里攥著刀的画面。



5. 体育馆打群架的戏份剧本上只是单挑，片场临时改成了打群架。



6.这出打戏拍完之后，饰演都江才的演员张栗因为腿受伤一直绑著绷带拍戏



7. 张栗拍的第一场戏就是都江才脸被划的戏



8. 韩韶禧第一场毒品科动作戏是一镜到底的，原来的三节棍在镜头外被瞬间换成了橡胶棍。



9. 在船上的这个场景其实是倒放了原来的镜头。



10. 崔武镇（朴喜洵 饰）向郑泰柱（李学周 饰）提参鸡汤店女儿的场景中有即兴表演，崔武镇觉得对方应该喜欢那个女生，於是就这样问了。



11. 这场戏全部是朴喜洵和尹庆浩的即兴表演



12. 智友呕吐戏其实吐的是刚吃进口中的鲍鱼粥

13. 朴喜洵那句「没人教过你怎么喊疼吗」是向老婆徵询了意见之后才有信心说出口的



14. 智友和郑泰柱的打戏导演希望拍出像在跳舞的感觉



15. 利贝尔酒店其实就在釜山海关，贩毒的黑社会竟然就在海关旁边。

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