《全知干預視角》金信英4年前已經是粉絲，一番稱讚把自己偶像Monika弄哭了XD

「成功的粉絲」金信英坦言，上一次這樣追星還是H.O.T.張佑赫的時候~

Mnet《Street Woman Fighter》（下稱：SWF）的舞者們知名度飆升後，受到韓國綜藝界和廣告界的青睞，曝光度也跟著飆升。舞者中人氣很高的Monika和Lip J也通過MBC《全知干預視角》記錄下兩人10月14日的忙碌行程。



金信英在之前的節目中就說過，4年前就已經是Monika和Lip J的粉絲。當天兩人出演電台節目《金信英的正午希望曲》，MC金信英早早去停車場迎接兩人，在電梯開始吐露自己的飯心：「《SWF》看了大概有200遍，一直以來點了很多讚。」到了待機室，將自己的周邊和親筆信送給她們， 信中講到：「平時都不怎麼看重播的，但是死守首播了。」



金信英在《SWF》之前就看過battle影片，也知道她們只收金額5千韓元以內的禮物。當天還在《SWF》賽程中，金信英還通過個人SNS，為Monika和LIP J所在的舞隊Prowdmon拉票。



Prowdmon在男女混舞任務編排了以旁白為主的舞蹈，風格過於獨特而得分不高。金信英：「這場表演可以看100遍，在海外非常受到敬佩，在一分三十秒內展示了不一樣的藝術。為什麼沒有理解這高水準表演，真的很傷心。」這些稱讚和安慰的話語觸動了Monika內心，激動得流淚不止，同時又覺得自己流淚丟臉，就變成邊哭邊笑。



在《全知干預視角》演播室，Monika說自己哭的原因：「我沒有前輩，很久以來都沒有可以示弱的對象，然後聽到申英歐尼的稱讚，還理解了我想表達的，第一次感受到被認可。」



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