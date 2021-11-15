男愛豆的腰是勾魂的刀！每一個都扭到了迷妹們的心坎上XD

男愛豆們也都是「腰精」啊！
現代社會以瘦為美，蜂腰+馬甲線更是所有女生畢生追求的目標。 然而K-POP界很多小鮮肉不費吹灰之力，天生就有比女生還纖細腰身，小編只想說：羨慕、嫉妒、恨！！！
李大輝
其實早在之前李大輝就曾在節目上被現場量過腰圍，只有22英寸，約為56cm，甚至能被隊友林煐岷的手輕鬆握住。 之前出席「2019 MGMA」演唱會時，李大輝在原本就纖細的腰上加上了一條腰封，再加上旁邊其他隊友的襯托，更顯得他腰細。
이대휘 허리 뭔데... 안그래도 얇은 허리 묶어노니깐 더 얇아보여ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/CuTCXg5fnd— 하마하마콩솔 (@HAMAKONGSOL) October 18, 2020
이대휘허리=박우진허벅지 22인치자나..진짜 어이업는거같애 pic.twitter.com/lpK93UBOeX— 춤바람난c의일생… (@dog0wner_) August 2, 2019
Seventeen圓佑
一個因為細腰登上過熱搜的男人！側面看就像紙片一樣，真的是2D男了，連大腿都超級纖細的大腿，真的甚至比一般女生都要細。 看得粉絲們心疼不已，都讓他吃胖點啦！健康才是最重要的！！
진짜 원우 허리에 뭘 채우든 ... 필승이심 pic.twitter.com/zvDPhF2NPD— 러버 (@j1woolover) December 11, 2020
tmi 원우는 드콘에서 마이크밴드를 허리에 차지 않았다,, pic.twitter.com/czTZ3pbj6g— 앱노멀씬 / abnormal scene (@svt_scene17) May 19, 2019
성종 허리 무슨일 pic.twitter.com/yqjJkjNlTo— 뿌 (@Land_Of_IFNT) May 5, 2020
NCT道英
道英一直給人乾淨瘦高的校草模樣，腰也很細，其實身材了得，跳舞的時候就若隱若現的露出來最是誘人。
새삼 느끼는데 도영이 허리 진짜 얇아 pic.twitter.com/2ZBl9fPd2S— 도뮤 (@DodosDelivery) November 6, 2021
(+) 도영 복근 사진을 봐... 자유로워... pic.twitter.com/utPfiiVNro— 잡파 (@whose_store) January 30, 2021
EXO世勳
一副成熟大氣的臉龐，身材高大氣質霸道總裁，不過他的腰像彷彿女孩子一樣，纖瘦無比，再加上他的肩寬如太平洋，背影看完全就是倒三角。
180317 #SEHUN #세훈 허리 pic.twitter.com/Pf17pvLi8D— sehun_rain (@Sehunrain0412) March 17, 2018
190720 #EXplOrationinSeoul Day 2 #sehun #세훈— S)(S STIMESS (@STIMESS_) July 20, 2019
허리가 대박이야...ㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/b8vwY8KI2v
INFINITE李成種
用盈盈一握這個詞形容他的腰也不足為過，彷彿風一吹就要斷了一樣，小腹也沒有一絲贅肉。
[Preview]150508 경북도민체육대회 식후행사 #성종 허리 봐!!!!! 아ㅏㅏㅏ 오빠 너무 섹시해요 pic.twitter.com/VR8mNG9OJc— 레몬티 (@lemonT9393) May 8, 2015
#짤풀이 #인피니트 #성종 허리가 24인치.....죽자..... pic.twitter.com/4QMBx2wuO4— Lady Blanc_D(@ya2nuna) April 12, 2015
你們這是要逼死女生嘛！！？？
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究