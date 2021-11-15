男愛豆的腰是勾魂的刀！每一個都扭到了迷妹們的心坎上XD

男愛豆們也都是「腰精」啊！

現代社會以瘦為美，蜂腰+馬甲線更是所有女生畢生追求的目標。 然而K-POP界很多小鮮肉不費吹灰之力，天生就有比女生還纖細腰身，小編只想說：羨慕、嫉妒、恨！！！

李大輝

其實早在之前李大輝就曾在節目上被現場量過腰圍，只有22英寸，約為56cm，甚至能被隊友林煐岷的手輕鬆握住。 之前出席「2019 MGMA」演唱會時，李大輝在原本就纖細的腰上加上了一條腰封，再加上旁邊其他隊友的襯托，更顯得他腰細。



이대휘 허리 뭔데... 안그래도 얇은 허리 묶어노니깐 더 얇아보여ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/CuTCXg5fnd — 하마하마콩솔 (@HAMAKONGSOL) October 18, 2020

Seventeen圓佑

一個因為細腰登上過熱搜的男人！側面看就像紙片一樣，真的是2D男了，連大腿都超級纖細的大腿，真的甚至比一般女生都要細。 看得粉絲們心疼不已，都讓他吃胖點啦！健康才是最重要的！！



진짜 원우 허리에 뭘 채우든 ... 필승이심 pic.twitter.com/zvDPhF2NPD — 러버 (@j1woolover) December 11, 2020

tmi 원우는 드콘에서 마이크밴드를 허리에 차지 않았다,, pic.twitter.com/czTZ3pbj6g — 앱노멀씬 / abnormal scene (@svt_scene17) May 19, 2019

NCT道英

道英一直給人乾淨瘦高的校草模樣，腰也很細，其實身材了得，跳舞的時候就若隱若現的露出來最是誘人。



새삼 느끼는데 도영이 허리 진짜 얇아 pic.twitter.com/2ZBl9fPd2S — 도뮤 (@DodosDelivery) November 6, 2021

EXO世勳

一副成熟大氣的臉龐，身材高大氣質霸道總裁，不過他的腰像彷彿女孩子一樣，纖瘦無比，再加上他的肩寬如太平洋，背影看完全就是倒三角。



INFINITE李成種

用盈盈一握這個詞形容他的腰也不足為過，彷彿風一吹就要斷了一樣，小腹也沒有一絲贅肉。



[Preview]150508 경북도민체육대회 식후행사 #성종 허리 봐!!!!! 아ㅏㅏㅏ 오빠 너무 섹시해요 pic.twitter.com/VR8mNG9OJc — 레몬티 (@lemonT9393) May 8, 2015

你們這是要逼死女生嘛！！？？

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